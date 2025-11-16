‘21명 사상’ 부천시장 돌진 60대男 “모야모야병 심해” 주장

경기 부천시의 한 전통시장에서 차량이 돌진해 21명의 사상자가 발생한 사고와 관련해 60대 트럭 운전자가 구속됐다. 운전자는 사고 당시 브레이크가 아닌 가속 페달을 밟은 것으로 확인됐고, 초기 진술과 달리 지병이 심하다는 취지로 주장하고 있다.
경기 부천 오정경찰서는 교통사고처리특례법상 치사·상 혐의로 김모 씨(67)를 구속했다고 16일 밝혔다. 전날 인천지법 부천지원은 영장실질심사를 통해 “범죄 혐의의 중대성과 도주 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.
김 씨는 이날 법원에 출석하며 취재진에게 “모야모야병이 너무 심하다”고 말했다. 그는 “평생 생선 일만 해 왔고, 잠도 제대로 못 잤다”며 오랜 노동으로 몸에 병이 생겼다고 주장했다. 그러나 초기 경찰 조사에서는 “운전에 전혀 지장이 없다. 의료진으로부터 운전을 제한하라는 말을 들은 적도 없다”고 진술한 것으로 알려졌다.
모야모야병은 뇌 혈관이 좁아지는 희귀 질환으로, 출혈·마비·감각 이상 등의 증상이 나타날 수 있다.
김 씨는 피해자와 유족에게 전할 말이 없느냐는 질문에는 “기억이 자꾸 들어갔다 나왔다 한다”고 답했다.
김 씨는 지난 13일 오전 부천제일시장에서 1t 트럭을 몰다가 시장 내부로 돌진해 60~70대 여성 2명을 숨지게 하고, 19명을 다치게 한 혐의를 받고 있다. 시장에서 생선 가게를 운영하는 그는 당시 물건을 내린 뒤 시장을 빠져나가기 위해 1~2m가량 후진을 하다가 갑자기 전진해 약 132m를 질주한 것으로 조사됐다.
경찰 조사 결과 김 씨는 후진 중 무언가에 부딪힌 뒤 이를 확인하려고 차량에서 내렸고, 기어가 잘못 들어간 상태에서 차량이 앞으로 움직이자 다시 올라탔다가 브레이크 대신 가속 페달을 밟은 것으로 파악됐다. 트럭 내부에 설치된 페달 방향 블랙박스에도 김 씨가 브레이크가 아닌 가속 페달을 밟는 장면이 기록된 것으로 확인됐다.
경찰은 사안의 중대성을 고려해 경기남부경찰청이 직접 수사에 착수했다. 경기남부경찰청 관계자는 “부천 오정경찰서로부터 자료를 넘겨받았다”며 “진료 이력 확인 등 정확한 사고 경위를 조사하고, 유사 사고 재발을 막기 위해 지자체와 전통시장 보행자 안전 대책을 마련하겠다”고 밝혔다.
부천=공승배 기자 ksb@donga.com
