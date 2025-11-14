은행원까지 가담… 대포통장 유통조직 총책 등 59명 검거

월 100만 원 통장 사용료 지급
불법자금 세탁조직에 유통해 부당이득
거래정지 대비, 은행원까지 포섭
100여 개 대포통장 1150억 불법 자금 세탁
‘은행 직원 모집, 당사자만 조심하면 절대 걸리지 않음’
제1금융권의 한 은행 전화상담실에서 일하던 20대 여성 A 씨는 올해 5월, 온라인에서 이런 내용으로 올라온 광고를 보고 연락을 했다. 광고는 대포통장 유통조직의 총책 30대 B 씨였다. 은행에서 보이스피싱(전화금융사기) 피해 계좌 거래 정지 업무를 담당했던 A 씨는 B 씨의 꼬임에 빠져 결국 조직에 가담하게 됐다.
B 씨는 불법 자금 세탁조직으로부터 “상대 조직이 입금한 소액의 보이스피싱 피해금으로 보이는 돈이 입금됐다. 조회해달라”라는 요구가 있으면, 곧바로 A 씨에게 계좌번호 조회를 의뢰했다.
A 씨는 이처럼 B 씨로부터 요청이 있을 때마다 입금 계좌번호를 알려주는 방식으로 9월까지 6차례에 걸쳐 건당 30만 원을 정보를 넘겨줬다. B 씨는 은행원 A 씨를 조직에 영입해 은행 전산망으로 확인한 입금 계좌를 불법 자금 세탁 조직에 제공해 대포통장의 거래정지를 막으며 범행을 이어갈 수 있었다.
불법 자금 세탁 조직은 대포통장 유통조직의 ‘고객’이다. 불법 자금 세탁 조직의 가장 큰 고충은 상대 조직이 고의로 입금하는 소액의 보이스피싱 피해금이었다. B 씨는 통장 대여부터 사고 처리까지 확실한 뒤처리를 약속했다.
불법 자금 세탁 조직이 거래를 맺고 있는 도박이나 성매매 등 불법 사이트는 경쟁이 매우 치열하다. 상대 조직의 대포통장에 고의로 소액의 보이스피싱 피해금을 몰래 보내는 방식으로 거래정지 시키는 것으로 알려졌다.
보이스피싱 피해 신고가 접수되면 피해금이 거쳐 간 계좌는 모두 거래정지가 된다. 당장 쓸 수 있는 대포통장이 마비되면 불법 사이트 입장에서는 엄청난 금전적 타격을 입게 된다. 이런 이유로 불법 자금 세탁 조직은 자신들이 사용하는 대포통장에 보이스피싱 피해금이 입금되자마자 송금 계좌의 정보를 파악해 동일 금액을 해당 계좌로 되돌려 ‘없던 일’이 되게 만드는 게 필수다.
범행에 앞서 B 씨는 관리책·출동팀·상담팀·모집팀 등 전문적으로 역할을 분담한 조직을 만들었다. B 씨는 조직 내에 ‘출동팀’을 만들어 먹튀를 한 대포통장 계좌 명의자를 추적해 보복하기도 했다. 출동팀은 지난해 11월 대포통장 계좌 명의자인 30대 C 씨가 자신의 통장에 입금된 2200여만 원을 인출해 달아나자 직접 찾아 나서 두 달여 만에 C 씨를 붙잡았다.
이들은 C 씨를 야산으로 끌고 가 쇠 파이프로 폭행하고, 스스로 이발기로 머리를 깎게 한 뒤 이를 동영상으로 찍어 대포통장 계좌 명의자들이 참여하고 있는 텔레그램 채널에 올렸다. 한번 빌려준 대포통장에 함부로 손을 대면, C 씨와 같을 것이라고 공포 분위기를 조성했다.
경기남부경찰청 형사기동대는 온라인을 통해 개인 명의의 계좌(개인장)를 모집하고 보이스피싱·사이버도박 등 불법 자금을 관리하는 세탁조직(가상집)에 제공한 대포통장 유통 조직(장집)의 총책 B 씨 등 59명 검거했다.
이들은 100여 개의 대포통장을 통해 보이스피싱 피해금, 사이버도박 자금 등 1150억 원 상당의 불법 자금을 세탁한 것으로 드러났다.
경찰은 이 중 7명을 범죄단체조직, 전자금융거래법 위반, 전기통신금융사기 피해방지법 위반 등의 혐의로 검찰에 구속 송치했다. 조직원 중에는 총책 지시를 받고 대포통장을 거래한 상대방 계좌 정보를 조회해 준 제1금융권 은행 콜센터 직원까지 가담했다.
경찰에 따르면 B 씨 등은 2023년 6월부터 지난달까지 불법 고수익 아르바이트 중개 플랫폼인 하데스 카페 및 텔레그램 채널 등을 통해 개인 명의 통장을 모집했다. 이 과정에서 계좌 명의자에게 ‘월세’라는 명목으로 매달 100만 원을 지급했다.
이들은 이렇게 매입한 101개의 대포통장을 도박 사이트나 성매매 사이트에서 번 부당이득, 혹은 보이스피싱 피해금 등 불법 자금을 세탁하는 조직에 넘기면서 계좌 1개당 300만 원, 하루 사용료 13만 원씩을 받아 챙겼다.
경찰은 지난해 12월 B 씨의 장집에서 분리돼 나온 다른 장집에서 일하다 탈퇴한 조직원으로부터 첩보를 입수하고 수사한 끝에 6월부터 최근까지 모두 검거했다.
은행원인 A 씨를 제외한 조직원 58명에 대해 범죄단체조직죄를, A 씨에 대해서는 금융실명거래법 위반 혐의를 적용했으며, 범죄단체조직 혐의도 추가할 예정이다. 출동팀에는 공동강요 및 특수강도 혐의를 추가 적용했다.
검거 과정에서 시가 6억4000만 원 상당의 롤스로이스 등 고가 차량과 귀금속을 압수하고, 범죄수익으로 확인한 17억5200여만 원을 기소 전 추징 보전 신청했다.
