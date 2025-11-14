노만석 “검사 징계 논의 멈춰달라” 퇴임사 통해 호소

‘대장동 사건 항소 포기’ 논란으로 사임을 표명한 노만석 검찰총장 권한대행(대검 차장)이 14일 퇴임사를 통해 “검사들에 대한 징계 등 논의는 부디 멈추어 주시기를 부탁드린다”고 밝혔다.
노 대행은 이날 오전 10시30분 대검찰청에서 열린 퇴임사에서 “최근 일련의 상황에 대해 검찰을 대표하는 사람으로서 우리 검찰의 미래를 생각하는 마음으로 저 스스로 물러나는 만큼, 일각에서 제기되는 검사들에 대한 징계 등 논의는 부디 멈추어 주시기를 부탁드린다”며 이같이 말했다.
앞서 이날 더불어민주당이 검사도 일반 공무원처럼 파면이 가능하도록 하는 검찰청법 개정안과 검사징계법 폐지안을 발의한 것에 대해 우려를 표한 것으로 보인다. 민주당은 대장동 개발비리 의혹 사건에 대한 검찰의 항소 포기에 검사들의 집단 반발이 터져나온 후, 이를 “항명” “국기문란”이라고 규정하며 검찰 압박 속도전에 나섰다.
노 대행은 “검찰 구성원들이 검찰의 기능과 정치적 중립성 등에 대한 전반적인 우려를 내부적으로 전한 것임에도 이를 항명이나 집단행동으로 보는 일부 시각에 대해서는 안타까운 마음”이라고 말했다.
그는 최근 검찰 개혁 논의에 대해서 “우리 검찰이 범죄로부터 국민을 지키고 법치질서를 수호하기 위해 노력해 온 진심이 잘 받아들여지지 않는 것이 사실”이라면서도 “형사사법체계의 중대한 변화로 인해 국민이 겪을 불편에 대한 충분한 논의나 대비 없이, 단순히 검찰청을 폐지하는 것에만 몰두하는 답답한 상황이 지속되고 있다”고 말했다.
이어 “지금 이 순간, 검찰을 대표하는 검찰총장 직무대행으로서, 인력부족·사건폭증 등으로 힘들고 어려운 여건 속에서도 차분하고 묵묵하게 국민으로부터 받은 사명을 완수하기 위해 노력하고 있는 우리 검찰 가족 여러분의 기대에 부응하지 못한 것에 대하여 아쉽고 죄송스러운 마음”이라고 했다.
아울러 노 대행은 “형사사법체계 개편 논의에서 국민의 선택권은 존중돼야 하며, 국민들께서 일차적으로 수사를 진행했던 곳뿐만 아니라, 법률전문가인 검사가 있는 검찰에서 다시 한 번 자신의 사건을 살펴봐 주기를 바라 시지는 않는지 진지하게 고민하고 반영될 필요가 있다고 생각한다”고 밝혔다.
검찰 구성원들을 향해서는 “서로 의견이 다를 수 있고 우리가 나아가야 하는 방향 설정에 의문이 생길 수도 있다. 하지만 그럴 때일수록, 뒤돌아서기보다 서로 손 내밀고, 옆에 있는 동료에게 먼저 다가가 마음을 터놓고 대화해달라”고 호소했다.
그러면서 “차이를 인정하되 한 발씩 양보하여 그 차이를 좁혀나가고, 기본으로 돌아가 ‘국민 곁을 지키는 검찰’이 되기 위해 우리 검찰 가족 모두가 하나 된 마음으로 진심을 다해 노력해달라”고 당부했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
