전국 최대 캠핑장 ‘코베아 캠핑랜드’ 26일 첫 삽

충북 청주시 상당구 낭성면에 조성되는 전국 최대 규모의 캠핑장인 ‘코베아 캠핑랜드 조성 사업’이 26일 첫 삽을 뜬다. 청주시는 ㈜코베아의 캠핑랜드 조성 사업 개발행위 신청을 이달 초 최종 허가하고, 26일 기공식을 갖는다고 13일 밝혔다.
낭성면 삼산리 일원에 들어서는 코베아 캠핑랜드는 14만여 ㎡의 용지에 캠핑장(166곳), 카라반 존(18곳), 캐빈(17동) 등의 캠핑 공간으로 꾸며진다. 또 물놀이 시설, 야외공연장, 세미나실, 식음료(F&B) 공간, 어린이놀이터 등도 들어선다. 2027년 12월 준공 예정이다.
시에 따르면 코베아 캠핑랜드는 전국 최대 규모인 체류형 관광, 공연, 놀이시설 등이 결합한 복합 엔터테인먼트 캠핑장이다. 건설 초기 860여억 원 규모의 경제적 파급 효과가 기대되고, 완공 뒤 연간 이용객을 21만 명으로 추산할 경우 해마다 950억 원 정도 생산유발효과가 나올 것으로 시는 보고 있다. 또 연간 500여 명의 고용 창출과 지역 소상공인 매출 증가 등 지역경제 활성화에도 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
시는 ㈜코베아가 전국에서 캠핑랜드를 찾고 있을 때 적극적인 ‘러브콜’을 보내 유치에 성공했다. ㈜코베아는 2023년 시와 투자협약을 한 뒤 용지 매입, 주민설명회 등 적극적인 사업 추진 의지를 보였다. 시는 신속한 사업 추진을 위해 금강유역환경청(환경부), 국립재난안전연구원(행정안전부) 등의 관련기관을 찾아 협의하고, 인허가 기간 단축 등 행정적 지원을 했다.
이범석 청주시장은 “시는 ㈜코베아와 사업 시행 전 과정에 걸쳐 법령이 정하는 범위에서 행정 절차 간소화 및 위기 관리를 협력했다”며 “단기간 내 착공이 진행된 것은 상호 간 신뢰를 바탕으로 민선 8기 청주시가 만들어낸 모범적인 민관 협력 모델로 평가된다”고 말했다.
