車보험료 5년만에 오를 듯… 내년 1%대 인상 검토

내년 자동차 보험료가 5년 만에 오를 전망이다. 그간 상생 차원에서 보험료를 인하해 오던 보험업계가 적자 해소를 위해 1%대 초중반 수준의 인상을 검토하고 있다.
28일 금융당국과 보험업계에 따르면 삼성화재·DB손해보험·현대해상·KB손해보험 등 대형 4개 손보사는 26일까지 보험개발원에 자동차 보험료율 검증 의뢰를 마쳤다. 손보사 대부분은 인상률을 2.5% 정도 제시했지만 금융당국 협의 과정에서 1%대 초중반 수준의 인상률이 검토되는 것으로 알려졌다. 유력한 인상률은 1.3∼1.5% 수준이다.
이들 대형 4개사는 전체 자동차 보험 시장의 80% 이상을 차지하고 있기 때문에 아직 요율 검증을 맡기지 않은 나머지 보험사도 대형 4개사가 제시한 인상 수준을 따라갈 가능성이 크다.
손보사들은 금융당국과 협의해 2022년 상생금융 차원에서 자동차 보험료를 1.2∼1.4%씩 낮췄고, 이후에도 매년 1∼3%씩 보험료를 인하해 왔다. 올해도 자동차 보험료는 지난해보다 0.6∼1%가량 낮다. 자동차보험은 국민 2500만 명이 가입한 의무보험인 만큼, 손보사들은 보험료 산정 시 금융당국과의 협의 과정을 거친다.
보험업계는 최근 4년 연속 보험료 인하가 누적된 데다 사고 1건당 손해액이 증가하면서 손해율 부담이 커지고 있다고 주장한다. 올해 11월 기준 대형 4개사의 자동차보험 손해율(단순 평균 기준)은 90%를 웃돌았다. 업계에서는 통상 손해율 80%를 자동차보험 손익분기점으로 본다. 금융감독원에 따르면 지난해 자동차보험은 4년 만에 97억 원 적자를 냈고, 올해 적자 규모는 6000억 원대로 확대될 것이란 전망도 나온다.
