한달반 뒤 수도권 쓰레기 못 묻는데, 소각장 신설 ‘0’

정부, 4년전 ‘소각 후 매립’ 결정
주민 반발에 수도권 소각장 무산
인천 매립지 “더 못받아” 대란 우려
“이러다 내년 1월에 쓰레기 처리할 데 없어서 ‘뺑뺑이’ 도는 거 아닌지 걱정입니다.”
서울의 한 자치구 폐기물 담당 직원은 12일 이렇게 말하며 한숨을 쉬었다. 법 개정에 따라 내년부터 수도권 생활폐기물의 직접 매립(직매립)이 금지되지만, 시행일을 불과 50일 앞둔 지금까지도 지방자치단체들의 유예 요청으로 정부가 조율을 이어가면서 폐기물을 어떻게 처리해야 할지 정해지지 않았기 때문이다. 직매립이 금지되면 수도권에서 발생한 생활폐기물은 매립지에 바로 묻을 수 없고, 반드시 소각하거나 선별·재활용 과정을 거쳐야 한다.
직접 폐기물을 처리해야 하는 기초지자체들은 “민간 위탁 시 비용이 공공시설의 두 배 가까이 들어 예산 편성도, 계약도 못 하고 있다”며 발만 동동 구르고 있다. 결정이 늦어질 경우 쓰레기가 적체되는 등 ‘수거 대란’으로 이어질 수 있다는 우려도 나온다.
이 같은 혼란은 서울시와 경기도가 직매립 쓰레기 처리 대안을 마련하지 못해 시행 유예를 요청하고 있기 때문이다. 2021년 폐기물관리법 시행규칙이 개정되면서 수도권은 2026년 1월 1일, 전국은 2030년부터 직매립이 전면 금지된다. 그러나 폐기물의 대부분을 소각해야 하는 상황에서도 서울과 경기는 주민 반대에 막혀 직매립 시행이 예고된 지 4년간 신규 소각장을 한 곳도 짓지 못했다. 그동안 수도권매립지에 서울·경기 지역의 생활폐기물을 받아 온 인천시는 “더 이상 서울과 경기의 쓰레기를 받을 수 없다”며 유예에 강하게 반대하고 있다.
전문가들은 “소각장 신설에 대한 인센티브를 강화하고, 폐기물 발생 자체를 줄이는 근본적 대책이 병행돼야 한다”고 지적했다.
민간 소각장 이용땐 비용 2배… 수도권 쓰레기 51만t 대란 우려
한달반 뒤 못묻는데, 소각장 신설 ‘0’ 소각장 후보지 못구한 서울-경기, “마땅한 대안 없어… 시행 유예해야” 서울-경기 쓰레기 처리해온 인천… “정책 신뢰도와 직결” 강행 입장 정부 결정 미뤄지며 현장 혼란 커져
“직매립 금지를 하든, 안 하든 결정이라도 빨리 해주면 좋겠어요.”
12일 서울의 한 자치구 폐기물 담당자는 답답함을 토로했다. 또 다른 구청 관계자도 “쓰레기 처리 위탁업체를 선정하려면 입찰 절차만 한 달 이상 걸린다”며 “정부 결정이 늦어질수록 현장 혼란이 커질 수밖에 없다”고 했다. 수도권 생활폐기물 직매립 금지 시행이 50일 앞으로 다가왔지만, 서울·경기·인천의 입장이 엇갈리면서 현장 혼란이 커지고 있다.
● 자치구들 “민간 소각장도 포화”
기후에너지환경부와 수도권 3개 광역지자체는 ‘수도권 생활폐기물 직매립 금지’를 규정한 폐기물관리법 시행규칙 제14조(매립금지대상 폐기물 등) 적용 시점을 두고 올 초부터 협의를 이어왔다. 이 규정은 2021년 환경부(현 기후에너지환경부)가 수도권매립지 포화와 매립 중심의 폐기물 처리 방식이 초래하는 환경오염 문제를 이유로 개정한 것이다. 이에 따라 수도권은 2026년 1월 1일, 비수도권은 2030년 1월 1일부터 종량제 봉투에 담긴 생활폐기물을 직접 매립할 수 없게 된다. 반드시 소각해서 매립하거나 선별·재활용 과정을 거쳐 처리해야 한다.
하지만 서울시와 경기도는 “소각장 등 대체 시설이 부족하다”며 시행 유예를 요청해왔다. 반면 인천시는 “더는 서울과 경기의 쓰레기를 받을 수 없다”며 예정대로 시행해야 한다는 입장을 고수하고 있다.
폐기물관리법상 생활폐기물 처리와 비용 부담은 기초지자체(구청 등)의 몫이다. 그러나 정부 결정이 미뤄지면서 각 구청은 예산 편성도, 위탁 계약도 세우지 못한 채 발만 동동 구르고 있다.
서울의 한 자치구 관계자는 “직매립 금지가 강행되면 민간 소각장을 이용할 수밖에 없는데, 비용이 공공시설의 두 배 가까이 된다”며 “예산 편성 시한이 얼마 남지 않아 고민이 크다”고 말했다. 실제로 민간 소각장 평균 처리비는 t당 26만6000원으로, 공공시설(12만∼16만 원)보다 1.5∼2배 비싸다.
일부 지자체는 쓰레기 대란을 우려해 이미 민간 시설과의 계약을 서두르고 있다. 서울의 한 구청 관계자는 “뒤늦게 알아보면 업체가 다 계약된 뒤일 수 있어 미리 알아보고 있다”고 말했다. 서울 영등포구와 송파구는 민간 소각장과 3년 계약을 체결했고, 인천 서구도 관내 소각업체 3곳과 협약을 맺어 내년 1월부터 자체 처리에 나설 예정이다.
● 전문가들 “기피시설 혜택 등 근본대책”
그동안 서울과 경기의 생활폐기물 상당량은 인천 수도권매립지에 의존해왔다. 수도권매립지관리공사에 따르면 올해 수도권 3개 시도의 반입량은 총 51만1839t으로 서울 22만2010t, 경기 21만2336t, 인천 7만7493t에 이른다.
직매립 금지가 예정대로 시행되면 이 물량을 모두 소각해야 한다. 하지만 지난 4년간 수도권에서 신규 소각장은 단 한 곳도 건설되지 않았다. 서울시는 마포, 경기도는 광주·고양·부천, 인천시는 부평 등을 후보지로 검토했지만 주민 반발로 모두 무산됐다.
서울시는 마포구를 상대로 한 소각장 입지 취소 소송 1심에서 패소해 항소심을 진행 중이다. 승소하더라도 가동까지 최소 5년 이상 걸릴 전망이다. 경기도도 21곳 확충 계획을 세웠지만, 실제 가동 시점은 2∼3년 뒤로 예상된다. 정부 관계자는 “지자체 지원 등 다양한 가능성을 염두에 두고 논의 중이며, 어떻게든 이달 안에 결론을 내겠다”고 밝혔다.
전문가들은 전국 시행(2030년)도 4년밖에 남지 않은 만큼 근본적 대책을 병행해야 한다고 입을 모았다. 오세천 공주대 환경공학과 교수는 “민간 소각장 위탁은 임시방편일 뿐, 비용과 안전성 측면에서 한계가 크다”며 “정부가 국고 보조나 인센티브 제도를 통해 지자체의 소각장 설치를 유도해야 한다”고 말했다. 홍수열 자원순환사회경제연구소장은 “신규 소각장 건립이 어렵다면 기존 시설의 효율을 높이는 방안도 필요하다”며 “종량제 봉투를 개봉해 금속·비닐·음식물쓰레기를 분리하는 전처리 시스템을 확대 도입해야 한다”고 제언했다.
