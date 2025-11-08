울산화력 남은 타워 2개도 해체한다… “추가 붕괴 위험”

정부가 한국동서발전 울산발전본부 울산화력발전소에서 발생한 보일러 타워 붕괴 사고의 구조 속도를 높이기 위해 사고 인근의 보일러 타워를 해체하기로 했다.
8일 고용노동부에 따르면 울산화력발전소 붕괴사고 중앙사고수습본부는 가족 대표 등이 참여한 회의에서 사고가 발생한 5호기 인근의 4호기, 6호기를 해체하기로 결정했다. 해체는 다음주 중에 이뤄질 것으로 보인다. 관계 당국은 해체를 완료하면 대규모 크레인을 투입해 적극적으로 구조에 나선다는 방침이다.
사고는 6일 오후 2시 2분경 울산 남구 남화동 울산화력발전소에서 60m 높이의 보일러 타워가 해체 작업 중 무너지면서 발생했다. 이 사고로 작업자 9명이 다치거나 매몰됐다.
관계 당국에 따르면 9명 중 2명은 초기 탈출하는 과정에서 다쳐 병원에서 치료를 받고 있다. 나머지 7명 중 3명은 사망 판정을 받았다. 이 외에 4명 중 2명에 대한 구조작업이 이어지고 있고, 2명은 현재 매몰 위치가 파악되지 않았다.
관계 당국은 사고가 발생한 보일러 타워 5호기 인근의 4호기, 6호기 때문에 대형 크레인 작업이 어렵다고 했다.
관계 당국은 “4, 6호기도 취약화 작업을 했기 때문에 대형 크레인이 들어가면 진동도 오고 해서 못 한다”며 “육안으로 사망 추정자 찾기는 굉장히 어려운 상황”이라고 했다. 그러면서 “5호기에서 작업을 하다 보면 4, 6호기가 무너질 소지가 있다”며 “대형 크레인이 와서 들어내지 않는 이상 어렵다”고 덧붙였다.
검찰은 울산화력발전소 붕괴 사고의 전담수사팀을 꾸렸다. 울산지검 전담수사팀은 공공 수사 전담 부서(형사 제5부) 소속 검사와 수사관 등 10명으로 이뤄졌다. 울산지검은 인명 피해가 다수 발생한 사고 중대성을 감안해 중대재해 수사와 관련한 전문성을 보유한 검사와 수사관들로 사고 직후 전담수사팀을 편성했다고 밝혔다.
