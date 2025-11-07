냉동배아 출산 이시영 ‘2주에 5040만원’ 조리원 묵었다

배우 이시영이 둘째 출산 소식과 함께 고급 산후조리원에서의 근황을 공개했다. 이시영이 공개한 사진에는 2주 이용료가 최대 5040만 원에 달하는 조리원의 고급스러운 내부 시설이 담겨 눈길을 끌었다.
이시영은 지난 5일 SNS를 통해 득녀 소식을 알렸다. 그는 “하나님이 엄마에게 내려주신 선물이라 생각하고, 정윤이랑 씩씩이(태명) 평생 행복하게 해줄게”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.
공개된 사진에는 아기를 품에 안은 이시영과 호텔급 시설을 갖춘 산후조리원의 내부 모습이 담겨 있었다.
● 2주 5040만 원…연예인들이 찾는 강남 고급 조리원
해당 산후조리원은 서울 강남구에 위치한 D조리원으로, 손예진·현빈, 이민정·이병헌, 한가인·연정훈 등 유명 배우 부부들이 이용한 곳으로 알려졌다. 조리원이 들어선 건물에는 산부인과·소아과·피부과 등이 함께 입점해 있어, 사생활 보호를 중시하는 연예인들의 선호도가 높은 곳으로 알려졌다.
공식 홈페이지에 따르면 최고급 객실은 2주 기준 5040만 원, 일반 객실은 1200만 원부터 시작한다. 쌍둥이의 경우 600만 원이 추가된다. 이시영이 공개한 사진 속 테라스에는 야외 욕조가 설치돼 있어 고급스러운 시설을 짐작하게 했다.
● 이혼 후 배아 이식…“책임지겠다”
이시영은 지난 2017년 식당을 경영하는 사업가 조 모 씨와 결혼해 2018년 첫 아들을 출산했다. 이후 올해 3월 이혼 소식을 알렸다.
이후 지난 7월 결혼 중 냉동 보관해둔 배아를 이식해 둘째를 임신했다고 밝히며 “내가 내린 결정의 무게는 온전히 내가 안고 가겠다”고 전했다. 전남편 또한 “아버지로서의 책임을 다하겠다”고 입장을 밝혔다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
