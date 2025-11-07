어려운 이웃 돕던 50대 선교사, 마지막엔 5명에 새 생명 선물

식사 중 갑자기 의식을 잃고 쓰러진 50대 선교사가 뇌사 장기기증으로 5명에게 새 생명을 선물하고 떠났다.
한국장기조직기증원은 “10월 3일 중앙보훈병원에서 김축복 씨(59)가 뇌사 장기기증으로 5명의 생명을 살리고 떠났다”고 7일 밝혔다.
김 씨는 9월 19일 식사 중 의식을 잃고 쓰러져 병원으로 긴급 이송됐으나 의식을 회복하지 못하고 뇌사상태에 빠졌다. 김 씨는 이후 뇌사 장기기증으로 간장, 신장(양측), 안구(양측)를 기증해 5명의 소중한 생명을 살렸다.
가족들은 그가 다시 깨어날 것이라는 믿음을 갖고, 매일 기도하며 희망을 놓지 않았지만 시간이 지날수록 상태가 악화되자 삶의 끝에서 다른 생명을 살리는 좋은 일을 하고 떠나길 바라는 마음으로 기증을 결심했다.
서울시에서 4남 2녀 중 막내로 태어난 김 씨는 차분하고 조용한 성격으로 어린 시절부터 하루도 빠짐없이 하루의 일들을 일기로 적었다. 꽃을 좋아해서 화분에 여러 종류의 꽃을 심어 가꾸기를 좋아했고, 쉬는 시간이면 십자수를 즐겨 했다.
결혼 후 분식집을 운영하며 1남 2녀를 키우던 김 씨는 10년 전부터 교회 선교사로 활동하면서 식사를 잘 챙기지 못하는 노인 분들에게 음식을 만들어 가져다드리거나, 어려운 가정이나 보육원에 금액과 물품을 전달하는 따뜻한 사람이었다.
딸 한은혜 씨는 “엄마, 9월 초에 얼굴 보자고 만나자고 했는데, 바쁜 일정에 계속 다음으로 미루고 결국 보지 못한 게 마음에 걸려. 엄마는 마지막 인사를 하려고 했던 건지 모르겠지만, 나는 살아가는 동안에 계속 아쉬움이 남을 것 같아. 하늘에서 우리 항상 내려다봐 주고, 행복하게 잘 지내. 사랑해”라며 뜨거운 눈물을 흘렸다.
