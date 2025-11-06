“분단의 슬픔을 나눔으로” 양한종 아너, 국민훈장 동백장 수상

국민포장(물적 나눔 부문)은 충남 서산 지역 인재 양성에 힘써온 성석종 럭스피아㈜ 대표가 수상했다. 그는 1991년부터 매년 고향 학생들에게 장학금을 전달하고, 지역 내 실업계고 현장실습 및 정규직 채용을 이어왔다.

국민포장 수상자 신동욱 아너 소사이어티 회원

인적 나눔 부문 국민포장은 ‘대구 휠체어 천사’로 불리는 신동욱 신일휠체어의료기 대표에게 돌아갔다. 신 대표는 28년간 1만 2000여 건의 휠체어 무상 수리와 1억5000만 원 상당의 보장구 기부를 이어왔으며, 장애인가족지원센터 운영에도 힘써왔다.