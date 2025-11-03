갑자기 다가온 겨울날씨… 오늘 중부 최저 영하 5도

강풍에 체감온도 더욱 낮을듯
서울 등 수도권과 전국 각지에 2일 오후 9시부터 한파주의보가 발효됐다. 올가을 들어 서울에 내려진 첫 한파특보다. 3일 아침에는 경기 북부와 강원 지역 최저기온이 영하 5도까지 떨어지는 등 출근·등굣길 강추위가 예상된다. 바람도 강하게 불어 체감온도는 더 낮을 것으로 예상된다.
2일 기상청에 따르면 한반도에 북쪽 찬 공기가 유입되면서 이날 오후 9시를 기해 전국 각 지역에 한파주의보가 발효됐다. 한파주의보 등 한파특보는 아침 최저기온이 전날보다 15도 이상 내려가 3도 이하이면서, 평년 기온보다 3도 이상 낮을 것으로 예상될 때 내려진다.
한파주의보가 내려진 곳은 서울 노원구 도봉구 등 동북권과 강서구 금천구 등 17개 구, 인천과 수원 등 경기 지역 일부, 세종·대전·충청 지역과 경남 거창·합천, 경북 상주, 전북 익산·완주 등이다. 기상청 관계자는 “중국 북부에서 서해상으로 차가운 대륙 고기압이 확장하고 있다”며 “한반도에 찬 공기가 유입되고 바람도 강하게 불고 있다”고 말했다.
3일 서울 최저기온은 1도, 체감온도는 0도에 머물러 전국 기온이 2일보다 5∼10도가량 떨어질 것으로 예보됐다. 경기 포천, 양주는 영하 5도, 강원 철원 등은 영하 4도까지 떨어질 전망이다. 3일은 전국 내륙에, 4일은 경기 동부 내륙과 강원 내륙, 산지를 중심으로 기온이 영하로 내려갈 것으로 보인다.
추운 날씨는 4일 아침까지 이어지다 낮부터 차츰 누그러질 전망이다. 4일 최저기온은 0∼11도, 낮 최고기온은 14∼20도로 예보됐다. 서울시는 한파종합지원상황실을 가동하면서 인명피해가 발생하지 않도록 취약 고령자와 쪽방 주민 안부 확인, 노숙인 상담 및 순찰 등을 강화한다.
