옛 조선저축은행 중역 사택 공개
동아일보
입력
2025-11-03 03:00
2025년 11월 3일 03시 00분
송은석 기자
2일 서울 중구 덕수궁의 선원전 영역에 있는 옛 조선저축은행 중역 사택에 관광객이 들어서고 있다. 국가유산청 궁능유적본부는 일제강점기인 1938년 지어진 이 건물을 지난달 28일부터 12월 7일까지 특별 공개하고 있다.
#조선저축은행
#중역 사택
#특별 공개
송은석 기자 silverstone@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
