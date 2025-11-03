동아일보

옛 조선저축은행 중역 사택 공개

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정


2일 서울 중구 덕수궁의 선원전 영역에 있는 옛 조선저축은행 중역 사택에 관광객이 들어서고 있다. 국가유산청 궁능유적본부는 일제강점기인 1938년 지어진 이 건물을 지난달 28일부터 12월 7일까지 특별 공개하고 있다.

#조선저축은행#중역 사택#특별 공개
송은석 기자 silverstone@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스