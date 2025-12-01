與, 대전-충남 통합 특위 구성… 주도권 뺏긴 野 “선거 개입”

與, 李 주문 하루만에 본격 시동
더불어민주당이 19일 ‘대전·충남 통합 및 충청지역 발전 특별위원회’(충청특위)를 구성하고 내년 6·3 지방선거 전 대전과 충남의 통합을 위한 본격적인 시동을 걸었다. 이재명 대통령이 민주당에 신속한 논의를 촉구한 지 하루 만이다. 민주당이 늦어도 3월 특별법을 처리한다는 방침인 가운데, 국민의힘은 ‘선거 개입’이라고 반발했다.
대전-충남 의원들 “균형성장 새 모델”
野 “강훈식 출마 염두, 노골적 개입”
민주당 박수현 수석대변인은 이날 최고위원회의를 마친 후 기자들과 만나 “비공개 최고위원회의에서 충청특위를 설치하는 내용의 안건을 의결했다”며 “대전·충남 행정통합을 통해 국가 균형 성장이라는 이 대통령의 국정 철학이 실천되는 것을 당에서 뒷받침하겠다는 의지의 출발점”이라고 밝혔다.
민주당은 국민의힘이 발의한 ‘대전충남특별시 설치 특별법’과 별도로 자체 통합 특별법을 발의할 계획이다. 특위 상임위원장을 맡게 된 황명선 최고위원은 “추후 의원들과 대전·충남의 시민사회, 각계 많은 분을 모셔서 이재명 정부와 함께 충남·대전특별시의 청사진은 물론 법안까지 조속히 마련되도록 하겠다”고 했다.
민주당 소속 대전·충남 의원들도 “지역 소멸의 악순환을 끊고 균형 성장의 새로운 모델을 만들 것”이라며 가세했다. 이들은 이날 기자회견을 열고 “재정 분권과 자치 권한에 있어 수용할 수 있는 최대 범위의 특례를 확보하겠다”며 “중앙정부와의 긴밀한 협력을 통해 내실 있는 권한 이양을 이끌어 내겠다”고 강조했다.
특위 공동위원장을 맡은 박정현 의원은 회견 뒤 기자들에게 “숙의 과정을 거치면 (법안이) 내년 1월 말 정도에는 1차가 끝날 것 같다”며 “2월 중 국회 행정안전위원회로 회부해 공청회를 하면 빠르면 3월 초, 좀 늦어지면 3월 중순 정도에 (국회 본회의를) 통과할 수 있다. 지방선거 일정과는 부딪힘 없이 추진될 것”이라고 설명했다.
국민의힘은 환영과 동시에 “졸속 추진은 용납할 수 없다”며 견제구를 날렸다. 그간 반대 목소리를 내던 정부·여당이 지방선거 ‘표 계산’에 따라 뒤늦게 입장을 선회했다는 취지다. 송언석 원내대표는 이날 기자들과 만나 “뒤늦게 정치공학적으로 통합 의제를 가져가려는 대통령실의 의도는 충청인들의 자존심을 심하게 훼손하는 결과를 가져올 것”이라고 날을 세웠다.
김도읍 정책위의장은 이날 원내대책회의에서 “강훈식 대통령비서실장 출마를 염두에 둔 것 아니냐는 관측이 나온다”며 “이러한 논란은 대통령이 지방선거에 노골적으로 개입하고 있다는 의심을 받을 수밖에 없다”고 말했다.
