머스크 “지구는 좁다”…스페이스X, xAI 인수 공식 발표

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 이끄는 우주 기업 스페이스X가 인공지능(AI) 스타트업 xAI를 인수했다.
2일 머스크는 스페이스X 공식 홈페이지에 ‘인류의 미래를 앞당기기 위해 xAI가 스페이스X에 합류하다’라는 제목의 메모를 게시했다.
그는 메모에서 “지구 안팎에서 가장 야심 차고 수직 통합화된 혁신 엔진을 형성하기 위해 스페이스X가 xAI를 인수했다”며 “지상의 데이터센터만으로는 전 세계적인 AI 전력 수요를 감당할 수 없다. 장기적으로 AI 규모를 키울 유일한 방법은 우주 기반 기술뿐”이라고 강조했다.
특히 머스크는 전력을 확보할 혁신적인 대안으로 ‘우주 태양광 발전’을 제시했다. 1년 내내 해가 지지 않는 우주 공간에서 태양광 발전을 하면 멈추지 않고 전력을 생산할 수 있다는 구상이다. 그는 “향후 2~3년 안에 우주가 AI 연산을 하기에 비용이 가장 저렴한 환경이 될 것”이라고 주장했다.
블룸버그에 따르면 스페이스X-xAI 통합 회사의 기업가치는 약 1조2500억 달러로 추산된다. 주당 가치는 526.59달러다.
● 위성 100만 개 발사해 ‘지구 궤도 데이터센터’로
스페이스X는 최근 규제 당국에 위성을 최대 100만 기까지 발사할 수 있도록 허가를 요청했다. 지구 궤도에 데이터센터 역할을 할 ‘대규모 위성 무리’를 만들겠다는 계획이다.
다만 이를 실현하려면 2023년부터 테스트 중인 초대형 로켓 ‘스타십’의 성능을 증명해야 한다. 스타십은 아직 시험 비행에서 실제로 쓸 수 있는 화물을 목표 지점에 배치하는 데까지는 성공하지 못했고, 개발 과정에서도 여러 번 실패를 겪었다.
이번 인수와 별개로 스페이스X는 올해 안에 기업공개(IPO)를 계속 추진한다. 앞서 시장에서는 스페이스X가 상장을 통해 최대 500억 달러 규모의 자금을 모으는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 다만 구체적인 인수 금액이나 세부적인 재무 조건은 공개되지 않았다.
