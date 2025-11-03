김해∼밀양 고속도로 신설 예타조사 통과

19.8㎞ 왕복 4차로… 통행시간 단축
경남 동부권 내륙도시인 김해시와 밀양시를 연결하는 고속도로 신설 사업이 예비타당성 조사를 통과해 양 지역이 일제히 환영했다.
“주요 산업 거점 연결망 구축 기대”
김해시는 동남권 내륙 교통망 확충의 중대한 전환점이 될 것으로 기대하고 있다. 김해∼밀양 고속도로는 김해시 진례면에서 밀양시 상남면을 연결하는 총연장 19.8km 왕복 4차로를 신설하는 사업으로 총사업비는 1조6139억 원 규모다. 기획재정부는 지난달 31일 재정사업평가위원회를 열고, 김해∼밀양 고속도로 사업 등에 대한 예비타당성 조사 결과, 대상 사업 선정 등을 심의·의결했다.
김해시 관계자는 “이 노선은 남해고속도로, 중앙고속도로, 중부내륙고속도로를 연계하는 핵심 구간”이라며 “완공 시 부산과 경남 내륙권 간 통행시간이 획기적으로 단축되고 물류 흐름의 효율성이 대폭 향상될 것”이라고 기대했다.
밀양시는 동남권 산업벨트의 경쟁력 강화는 물론 지역균형발전 촉진에 기여할 것이라며 환영하고 있다. 밀양시 관계자는 “기존 부산 울산 창원 중심의 해안 교통축을 내륙으로 확장해 부산신항, 김해공항, 밀양 나노융합 국가산업단지 등 주요 산업 거점을 유기적으로 연결할 수 있게 됐다”며 “단순한 도로가 아니라 밀양의 생존이자 대한민국 동남권의 미래를 잇는 생명선”이라고 말했다.
도영진 기자 0jin2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0