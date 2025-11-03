[초대석]“부산-세계 잇는 ‘건강한 다리’ 될 것”

전용우 부산글로벌도시재단 대표
‘유엔의 날’ 80주년 행사 주관
해외 도시 네트워크 확대 등 도시외교 통해 지역 가치 알려
부산한글학당과 진로-취업 지원… 1만5000명 유학생 유치에 기여
“세계시민이 만나 따뜻하게 대화하는 ‘글로벌 평화도시’라는 점을 선언하는 자리였습니다.”
전용우 부산글로벌도시재단 대표(56)는 최근 동아일보와의 인터뷰에서 지난달 부산에서 열린 ‘유엔 창설 80주년 기념식’의 성과를 이렇게 소개했다.
전 대표는 “전야제를 시작으로 부산시민의 평화 메시지를 담은 타임캡슐 퍼포먼스, 평화음악회, 세계평화포럼 등 다양한 행사를 치르기 위해 다양한 관계기관과 수개월간 정성껏 준비했다”며 “특히 세계적인 소프라노 조수미 씨와 함께한 무대는 예술이 전하는 위로의 힘을 모두 함께 느낄 수 있었던 시간”이라고 했다.
‘유엔의 날’(10월 24일) 행사는 매년 부산과 서울에서 각각 열리지만 올해는 창설 80주년을 맞아 통합 행사로 진행됐다. 부산이 세계 유일의 유엔기념공원을 보유하고 있다는 점에서 장소로 확정됐다. 전 대표는 “6·25전쟁 당시 한국을 도운 수많은 분의 넋을 기리고 영원히 기억하기 위한 행사가 되도록 심혈을 기울였다”며 “그 결과 ‘평화와 연대의 도시’라는 부산의 정체성을 또 한 번 국제사회에 확인시키는 계기가 된 것 같다”고 말했다.
부산국제교류재단은 시 산하 공공기관으로, 2023년 부산국제교류재단과 부산영어방송재단이 통합돼 출범했다. 부산세계시민축제, 유라시아 도시외교단 등 다양한 국제교류 행사를 기획·실행하며 부산영어방송(BeFM)을 운영한다. 또 매년 ‘유엔의 날’을 시작으로 약 3주간 진행되는 ‘부산유엔위크’를 주관하고 있다.
전 대표는 ‘부산과 세계를 잇는 도시외교·미디어 전문기관’이라고 재단의 역할을 소개했다. 그는 “부산의 51개 자매·우호도시를 비롯해 해외 주요 도시와의 네트워크를 확대하고, 도시외교를 통해 부산의 브랜드 가치를 세계에 알리는 데 주력한다”면서 “영어방송은 부산의 국제 이슈를 발굴해 전파하고, 다양한 외국인 대상 프로그램으로 도시의 글로벌 매력을 확산시키는 데 주안점을 둔다”고 설명했다.
해외 유학생 유치에도 역할이 크다. 전 대표는 “부산한글학당과 문화 체험, 진로 상담, 취업 지원 등 다양한 프로그램을 운영한다”고 말했다. 재단에 따르면 부산 지역 대학에 등록된 외국인 유학생은 약 1만5000명으로, 베트남, 중국, 우즈베키스탄 등의 순으로 유학생이 많다. 그는 “유학생이 낯선 환경에서도 따뜻한 손을 잡고 성장할 수 있는 생태계를 만들어, 단순히 ‘유학하기 좋은 도시’를 넘어 ‘머물고 싶은 도시’를 만드는 게 목표”라고 강조했다.
전 대표는 “재단은 도시외교·국제협력 전문가와 방송·콘텐츠 제작 인력, 외국인 지원 전문 인력 등 서로 다른 전문성을 가진 사람들이 모여 ‘글로벌 허브도시 부산’의 실현을 향해 함께 나아가는 조직”이라며 “부산의 글로벌 도시 역량을 강화해 부산과 세계를 연결하는 ‘건강한 다리’가 되도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.
