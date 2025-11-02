제주 ‘K-디지털 헬스케어’ 전진기지로 거듭난다

제주도가 데이터 기반 인공지능(AI) 헬스케어 기업 인바이츠생태계와 손잡고 K-디지털 헬스케어 선도 도시 조성에 나선다.
제주특별자치도는 지난달 31일 도청 탐라홀에서 인바이츠생태계, 제주대학교와 업무협약을 체결했다.
인바이츠생태계는 AI 헬스케어와 디지털 인프라 역량을 갖춘 기업으로, CG인바이츠(코스닥 상장), 인바이츠지노믹스, 인바이츠바이오코아(코넥스 상장), 헬스커넥트, 인바이츠벤처스 등 5개 헬스케어 전문기업을 운영하고 있다. 최근 미국령 괌의 GRMC(Guam Regional Medical City) 병원 경영권 인수계약을 체결한 후 미 연방정부 승인 절차를 밟고 있으며, 해당 병원에 AI와 디지털 헬스케어 기술을 접목한 온오프라인 통합 헬스케어 네트워크를 구축하고 있다.
이번 협약에서 제주도는 인바이츠생태계 모델이 도내에서 실증될 수 있도록 행정·재정적 지원을 제공한다. 인바이츠생태계는 자체 핵심사업 모델을 제주에 도입하고 고도화해 해외로 진출한다. 특히 이 과정에서 단계별로 본사와 계열사의 제주 이전, 제주 연구개발(R&D) 허브센터 건립을 추진하고, 실무 중심 인재 양성을 통해 도내 또는 글로벌 순환형 인재로 채용할 계획이다.
제주대학교는 핵심 인재 양성과 임상 검증, 학술적 타당성 확보 및 순환형 인재 양성 프로그램 운영을 협력한다.
오영훈 지사는 “지난달 선정된 지역 주도형 AI 대전환 사업도 인바이츠생태계의 바이오 빅데이터를 기반으로 추진될 예정”이라며 “새정부 경제성장 전략 중 하나인 K-디지털 헬스케어 수출 모델과 연계한 중앙정부 사업 선정에도 노력하겠다”고 말했다.
