공정위, 대한항공-아시아나 마일리지 통합안 보완 명령

공정거래위원회는 합병을 앞둔 대한항공과 아시아나항공의 마일리지 통합 방안에 대해 22일 보완 명령을 내렸다. 마일리지를 이용한 보너스 좌석, 좌석승급 서비스 공급 관리 방안 등을 보완하라는 것이 주요 요구사항이다.
공정위는 양사의 마일리지 통합방안을 심의한 결과 보완을 거쳐 1개월 이내에 재보고 할 것을 대한항공에 통보했다고 이날 밝혔다.
공정위는 “마일리지 통합방안이 전국민적 관심 사항인 만큼 국민의 기대와 눈높이에 부합하는 수준으로 마련돼야 한다고 보고 있다”며 “통합방안을 보다 엄밀하고 꼼꼼하게 검토해 궁극적으로 모든 항공소비자가 만족할 수 있는 방안이 승인될 수 있도록 할 것”이라고 했다.
앞서 대한항공은 9월 25일 아시아나와의 마일리지 통합방안을 공정위에 제출했다. 해당 통합방안에서 대한항공은 합병 이후 아시아나의 마일리지를 향후 10년간 유지하기로 했다. 보너스 항공권과 좌석승급에 필요한 마일리지 공제 기준도 기존 아시아나 기준을 적용하며, 사용기한 역시 남은 기간을 그대로 보장하기로 했다.
또한 아시아나의 마일리지를 대한항공으로 전환하길 원하는 고객은 탑승 마일리지의 경우 1대 1, 제휴 마일리지는 1대 0.82의 비율로 전환할 수 있게 했다.
이번 보완 명령은 마일리지를 소멸하는 경우가 많으니 적극 사용할 수 있는 방안을 마련하라는 취지로 알려졌다. 마일리지 전환 비율을 문제 삼은 것은 아닌 것으로 전해졌다.
공정위는 “추후 대한항공 측에서 마일리지 통합방안을 재보고 할 경우 심사관의 검토를 거쳐 소비자의 권익이 보다 두텁게 보호되는 방향으로 공정위에서 다시 심의할 예정”이라고 했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0