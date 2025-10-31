본문으로 바로가기
사회
무르익는 가을… 황금빛 물결 국화축제 가볼까
2025-10-31 03:00
2025년 10월 31일 03시 00분
변영욱 기자
30일 인천 서구 드림파크 야생화 단지에 마련된 조형물이 국화에 둘러싸여 있다. 23일부터 이곳에서 열린 ‘2025 드림파크 국화축제’에서는 국화 토피어리와 미니정원, 포토존 등 다양한 전시가 마련돼 가을 정취를 만끽할 수 있다. 국화축제는 11월 5일까지 열린다.
#인천
#드림파크
#야생화 단지
#국화
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
