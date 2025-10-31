동아일보

무르익는 가을… 황금빛 물결 국화축제 가볼까

30일 인천 서구 드림파크 야생화 단지에 마련된 조형물이 국화에 둘러싸여 있다. 23일부터 이곳에서 열린 ‘2025 드림파크 국화축제’에서는 국화 토피어리와 미니정원, 포토존 등 다양한 전시가 마련돼 가을 정취를 만끽할 수 있다. 국화축제는 11월 5일까지 열린다.

#인천#드림파크#야생화 단지#국화
변영욱 기자 cut@donga.com
