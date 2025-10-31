빵순이-빵돌이 광주로 모여라… 오늘부터 ‘빵 축제’

24개 베이커리서 100종 빵 공개 ‘2025 광주 빵 페스타’가 31일부터 11월 1일까지 광주 김대중컨벤션센터 야외광장에서 개최된다. 광주 최초의 베이커리 축제로 지역 로컬 베이커리와 시민, 관광객이 함께 즐기는 체험형 미식문화 축제다. 광주를 대표하는 베이커리들을 ‘미미당’이라는 광주형 브랜드로 통합해 ‘빵빵한 유잼도시 광주’ ‘빵으로 여행하는 도시 광주’ 콘셉트로 기획됐다.



베비에르, 홀리데이인 광주, 윤슬베이커리 등 24개 광주 대표 베이커리에서 100여 종의 빵을 선보인다. 행사 기간 광주 제과·제빵 명장인 브레드세븐의 마칠석 명장을 초청해 지역 대학생·시민이 함께하는 토크콘서트를 마련했다. 지역 소상공인과 함께하는 플리마켓도 개최될 예정이다. 하이트진로음료 부스에서는 음료를 선착순 무료 증정하며 광주김치축제 및 김대중컨벤션센터 방문객을 대상으로 ‘1만 원 이상 구매 시 10％ 할인 쿠폰’도 제공한다. 관람객 교통편의를 위해 김치축제 현장(광주시청), 유스퀘어터미널, 국립아시아문화전당과 김대중컨벤션센터를 오가는 광주투어버스(DRT)를 상시 운영한다.





