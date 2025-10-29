개교 79주년 국민대, 경쟁우위 DNA 확보하는 4대 전략 및 8대 특성화 분야 제시

국민대(총장 정승렬)가 17일 본부관 학술회의장에서 개교 79주년 기념식과 미래 비전 선포식을 개최했다. 이 날 행사에는 정 총장과 교수, 직원, 학생, 동문 등 교내 구성원과 내외빈 약 300여명이 참석했다.
중장기 발전 전략으로 ‘KMU VISION 2035: EDGE’를 내세웠다. 치열해지는 고등교육 환경에서 국민대가 차별화된 경쟁우위(Edge)를 확보해 나가겠다는 의지를 담고 있다. ‘EDGE’는 Entrepreneurship(기업가 정신), DX(Digital Transformation·디지털 전환), Global(글로벌 역량), ESG(지속가능경영) 가치다. 국민대는 내년 개교 80주년을 맞아 이 목표를 실천하기 위해 ‘고등교육의 표준을 제시하는 대학’이라는 비전과 ‘Make the Rule, Break the Rule’이라는 슬로건을 수립했다.
기업가 정신(Entrepreneurship)은 사회 문제를 해결하는 창의적인 아이디어와 노력, 실패를 두려워하지 않는 도전정신 등을 뜻하는 국민대만의 DNA이다. 기존의 전달식 강의가 아닌 현장 중심의 체험 교육을 통해 학생들의 실무 능력을 배양하는 데 주력하고 있다. 특히 디자인(예체능), 자동차, 정보 보안(자연) 분야에 있어서는 이미 국내 대학 최고 수준을 인정받고 있다.
● 경영학 전공 경쟁률 321대 1, 전국 인문계열 최고… 수요자 중심 교육의 기대 반영
국민대의 노력은 다양한 성과와 긍정적인 평판으로 이어지고 있다. 취업률은 꾸준히 상승해 2023년에는 70.5%로 서울 주요 대학 가운데 9위에 올랐다. 2026학년도 수시모집에서 경영대학 경영학 전공은 321:1로 전국 대학 인문계열 학과 중 가장 높은 경쟁률을 기록했다. 사회가 필요로 하는 인재를 양성하겠다는 국민대의 교육 철학이 반영된 결과다.
DX(Digital Transformation·디지털 전환)는 국민대가 지향하는 ‘교육 수요자 중심 교육 체계’의 핵심 축이다. 국민대는 2025학년도부터 자율전공선택을 도입해 신입생의 약 30%를 무전공으로 선발했다. 수도권 주요 대학 가운데 가장 큰 규모다. 인문, 자연, 예체능 계열을 포함한 대부분의 전공을 자유롭게 선택할 수 있다. 타 대학과 대비되는 차별점이다.
원활한 운영을 위해 디지털 시스템으로의 선제적 전환이 무엇보다 중요하다. 국민대는 사전 데이터 분석을 통해 전공 쏠림 현상을 예방하고, 학생이 목표로 하는 전공을 선택하기 위해 앞으로 어떤 학습을 해야 하는지를 제시하는 ‘멘토형 가이드 시스템’(K*스마트멘토)을 구축했다. 다른 전공으로 입학하더라도 졸업 시 희망 학과로 졸업할 수 있는 ‘오메가(Ω)스쿨 제도’는 국민대만의 차별화된 교육 프로그램으로 평가받고 있다.
● 글로벌 특화 실무 교육 프로그램 개설
Global(글로벌 역량), ESG(지속가능경영) 부문에서는 다양한 분야에서 사회에 공헌하고 국제무대에서 활약할 인재를 배출하기 위해 미국 · 독일 등 현지에서 수업을 듣고 인턴십을 병행하는 글로벌 프로그램(G-PBL, SEA:ME)을 개설했다.
G-PBL(Global Project Based Learning) 프로그램은 산업계 현장에서 대두되고 있는 문제를 해결하는 과정을 통해 기업이 요구하는 전문기술과 역량을 갖춘 인재를 양성하는 국민대만의 특화된 교육 프로그램이다. 학생들은 약 1년간 미국 현지에서 체류하며 Southern California 및 실리콘밸리 지역의 기업을 통해 글로벌 마인드를 갖춘 실무형 인재로 성장할 수 있다.
SEA:ME(Software Engineering in Automotive and Mobility Ecosystems) 프로그램은 폭스바겐그룹코리아가 추진하는 사회적 책임 활동의 일환이다. 자동차의 디지털화를 주도할 수 있는 지식과 창의력을 갖춘 인재를 양성하는 커리큘럼이다.
지난 9월에는 아시아 최초 OCA 인증을 받은 ‘아시아올림픽대학원’을 개원했다. ‘아시아올림픽거버넌스·정책(정책학 석사, MPP)’ ‘글로벌 스포츠 지속가능·ESG경영(ESG경영학 석사, MEM)’ 두 전공을 개설해 국제스포츠와 ESG 융합 교육을 선도해 나갈 계획이다.
● 국민대 100주년 향한 8대 특성화
이 날 비전 선포식에서 정 총장은 AI 영상을 활용해 “국민대의 80년은 늘 도전과 혁신 역사 위에 있었고, 이제 우리는 또 한 번의 전환점에 와 있다”고 강조했다. 이어 “KMU VISION 2035:EDGE는 선언이 아니라 실천의 약속이다. 오늘의 혁신이 계속 모여 거대한 변화가 된다. 구성원 모두가 함께 우리 대학의 새로운 미래를 열어가자”고 당부했다.
행사에선 국민대 100주년을 향한 4대 발전 전략과 8대 특성화 분야가 소개됐다. 정 총장은 4대 발전 전략으로 ▲경계없는 교육 생태계 구축 ▲연구역량 강화 및 산학협력 확대 ▲글로벌 역량 및 네크워크 강화 ▲인프라 확충 및 사회적 책임경영을 꼽았다.
정 총장은 “교육 분야에서는 전공자율선택제가 안정적으로 정착돼야 하고, 이를 위해서는 AI데이터를 기반으로 개인별 맞춤형 진로 지원과 시대의 변화를 반영한 디지털 융합 교육과정이 강화돼야 한다”고 강조했다. 또 “연구 분야에서는 기존에 강점이 있는 산학 협력과 연구의 범위를 확장하고 대규모 창업 펀드를 조성해서 신성장동력을 확보해야 한다”고 말했다.
덧붙여서 “장기적인 경쟁력 확보를 위해선 교육 · 연구 · 글로벌 모든 분야에서 국내를 넘어 해외 대학과 경쟁할 수 있는 저력을 갖춰야 한다”며 “10년 후인 2035년 세계 TOP 300, 국내 TOP 8의 목표는 이러한 것들을 반영한 비전”이라고 강조했다.
8대 특성화 분야로는 ▲디자인&콘텐츠 ▲모빌리티 ▲양자 ▲AI+X ▲로봇 ▲첨단소재&반도체 ▲물·에너지·환경 ▲바이오를 꼽았다. 국민대는 2025년도 올해만 AI · 바이오 등 정부 사업 수주액이 1344억원에 달하는 등 큰 연구 성과를 거두고 있다.
통상 교수 연구 분야의 성과가 대부분 공학 계열에서 나오는 것과 비교해 이학 계열과 인문사회 계열의 활약도 두드러지는 것도 큰 장점이다. 정보보안암호수학과는 약 100억원에 달하는 국방기술 분야 연구 용역을 수주했다. 인문계열 한국어 문학부의 활약이 두드러지고 있다. 국민대는 한국인에게서 한국어를 배우지 않은 외국인 교원들을 위한 ‘외국인 현지교원 한국어교육 컨설팅’을 실시해 1500여 명 이상의 외국인 교원과 학습자에게 한국어와 한국문화를 교육하는 등 세계적으로 한국어교육의 성장을 이끌고 있다.
한편, 이 날 행사에는 학교를 빛낸 교수·직원·학생·산학협력·동문 등에게 주는 공로상 시상과 함께 새롭게 디자인한 학위복을 공개하기도 했다.
