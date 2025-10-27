실종 아동 가족 애타는데…아동기관 거치느라 유전자 검사 2주 지연

국내에서 실종 아동을 찾기 위해선 아동권리보장원을 거쳐 유전자 검사를 받아야 한다. 경찰, 국립과학수사연구원에서 검사를 받으면 되는 성인과 달리 절차가 한 단계 더 있는 것이다. 이 때문에 실종 아동 조기 발견이 지연된다는 지적이 나오고 있다. 아동권리보장원이 무연고 아동 등의 유전자 정보와 신상 정보를 가린 뒤 경찰에 통보하는데 평균 2주가량이 소요되는 것으로 나타났다.
27일 국회 보건복지위원회 소속 이주영 개혁신당 의원이 아동권리보장원과 경찰청 등에서 받은 자료에 따르면 지난해 유전자 검사를 통해 가족을 만난 실종 아동은 103명이었다. 신규 유전자 채취 아동은 798명, 보호자는 527명이다.
성인 실종과 달리 아동 실종 사건은 유전자 검사 과정에서 아동권리보장원을 반드시 거쳐야 한다. 무연고 아동이 발견되거나 아동 실종 사건이 발생하면 경찰이 아동, 보호자 유전자를 채취해 아동권리보장원에 보낸다. 실종아동 통합정보시스템을 관리하는 아동권리보장원은 신상 정보를 안 보이게 가린 뒤, 유전자 정보 분석을 국과수에 의뢰한다. 국과수에서 검사 결과를 받은 아동권리보장원은 분석 결과와 신상 정보를 다시 결합해 경찰에 전달한다.
아동권리보장원이 유전자 신상정보를 가린 뒤 비식별화하는 데에는 평균 10일, 길게는 2주가 걸린다. 검사 결과를 다시 식별화하는 것도 평균 5일이 걸린다. 결과가 불확실해 다시 검사를 하게 되면 경찰 통보까지 두 달 가까이 걸릴 때도 있다. 성인처럼 경찰이 국과수에 직접 의뢰하면 되는데 아동권리보장원을 거치다 보니 시간과 행정력이 낭비되는 셈이다. 아동권리보장원 관계자는 “직원 1명이 유전자 정보를 코드화하고 다시 결합하는 과정을 전담한다. 우편과 공문 작성 등 서류 작업까지 해야 해 시간이 많이 걸린다”고 설명했다.
절차가 이렇게 복잡한 건 2005년 실종아동법을 제정할 때 아동 유전자 정보가 민감하다는 이유로 다른 목적으로 사용되지 않게 검사 절차를 까다롭게 했기 때문이다. 그러나 현장에선 성인 실종 관련 유전자 정보를 아동권리보장원으로 보내는 등 혼선이 지속되고 있다. 한국보건사회연구원은 지난해 보고서에서 “실종 아동 유전자 검사 절차 개선을 위한 법 개정을 추진해야 한다”고 지적했다. 지난해 말 기준 1년 이상 실종 아동은 1116명, 이 중 20년 이상 실종 아동은 1050명에 이른다.
이 의원은 “미국 등에선 실종자 유전자 정보 관리와 검사를 단일 기관으로 통합해 수사와 행정 효율성을 높이고 있다”며 “실종 아동 유전자 관련 업무를 통합해야 한다”고 강조했다.
