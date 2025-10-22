수능 앞두고…간경화 아버지에 간 떼어준 고3 아들

오는 11월 치러지는 2026학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞둔 고3 수험생이 간경화를 앓는 아버지를 위해 자신의 간을 떼어준 사연이 전해졌다.
22일 이대서울병원에 따르면 경기 고양시 일산에 거주하는 A 씨(48)는 지난해 11월 간경화 진단을 받은 뒤 소화기내과 이민종 교수에게 정기적으로 진료를 받아왔다.
시간이 지날수록 병이 악화해 간성혼수가 나타나고 복수가 차기 시작했다. A 씨에게 남은 선택지는 간이식밖에 없었다.
공여자가 절실한 순간, A 씨의 아들인 B 군(17)이 선뜻 간이식을 하겠다고 나섰다.
사회복지사가 꿈인 B 군은 당시 수능을 약 4개월 앞둔 상황이었지만, 아버지의 건강을 위해 자발적으로 간이식을 결정했다.
A 씨는 지난 7월 28일 이대서울병원 장기이식센터에서 간이식 수술을 받고 건강을 회복했다.
그는 “몸이 갑작스럽게 안 좋아져 수능을 앞둔 아들에게 힘든 일을 겪게 해서 너무 미안했는데, 아들이 오히려 아빠를 다독여 고민 없이 수술을 빨리 받도록 해줬다”며 “아들을 생각해서라도 빨리 회복해 힘이 돼주고 싶다”고 말했다.
B 군은 “간 기증 후 회복하느라 힘이 들었지만 좋은 일을 해서 자랑스럽다. 의사 선생님 덕분에 아빠의 건강을 찾게 돼 감사하다”며 “남은 기간 열심히 준비해서 수능시험도 잘 치르겠다”고 전했다.
병원 측에 따르면 부자간 혈액형이 달라 A 씨에게 전처치 중 감염 증상이 발생해 항생제 치료를 진행했고, 이후 상태 변화에 주의를 기울이며 간이식 수술을 했다.
홍근 이대서울병원 장기이식센터 센터장은 “현재 두 분 다 건강을 회복했다”며 “수능을 앞둔 미성년자여서 이식 결정 과정에 고민이 많았지만, 아버지를 살리겠다는 마음이 더 컸던 것 같다”고 밝혔다.
이어 “아버지 입장에서 너무나도 고맙고 대견할 것 같다”며 “어려운 상황에서도 포기하지 않고 준비한 올해 입시에서 좋은 결과가 있길 바란다”고 했다.
