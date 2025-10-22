원주에 국내서 가장 긴 ‘도시숲’ 탄생

치악산 바람길숲 내일 전 구간 개통
우산∼반곡관설동 총 11.3㎞ 길이
은행나무길-쉼터 등 녹지공간 풍부
강원 원주시의 철도 유휴부지를 활용한 도시숲 ‘치악산 바람길숲’ 전 구간이 완공돼 23일 개통식을 갖는다. 이 사업은 중앙선 폐철도를 활용해 치악산의 신선한 바람이 도심을 따라 흐르는 숲을 조성하기 위해 추진됐다.
치악산 바람길숲은 우산동에서 반곡관설동까지 도심 6개 동을 잇는 총길이 11.3km의 국내 최장 도시숲이다. 원주시는 이 숲이 도심 열섬 완화와 미세먼지 저감, 구도심 상권 활성화 등에 기여할 것으로 기대하고 있다.
치악산 바람길숲에는 도심 녹지축을 연결하는 보행 전용 우산철교, 옛 원주역을 리모델링해 조성한 휴식 공간 ‘센트럴파크’, 대왕참나무 및 수국길, 중앙동 4개 전통시장과 연계한 중앙광장이 있다. 또한 큰나무 쉼터를 갖춘 봉산정원, 은하수 조명이 설치된 원주터널, 다목적 잔디광장과 휴게 공간이 마련된 번재마을숲, 무지개 철길과 파라솔이 있는 유교역 광장도 함께 조성됐다. 일부 구간은 철로를 철거하지 않고 보존해 학성동 철길과 봉산동 중앙선 회고의 숲으로 꾸몄다.
원주시는 은행나무길, 왕벚나무길, 이팝나무길, 대왕참나무길, 중국단풍길, 메타세쿼이아길, 청단풍길 등 총 23만 그루의 수목을 식재해 특색 있는 숲길을 조성했다.
이 사업은 2020년 산림청 공모사업에 최종 선정된 이후 설계와 주민설명회, 국가철도공단과의 협약 등 행정 절차를 거쳐 추진됐다. 지난해 12월 1단계 구간이 개통됐으며, 올해는 원주센트럴파크(옛 원주역) 조성과 보행교 우산철교 리모델링을 완료하면서 전 구간 개통을 마쳤다.
치악산 바람길숲은 산림청 주관 ‘2025년 전국 녹색도시 도시숲 우수사례 공모’에서 우수상(산림청장 표창)을 받았다. 산림청은 도시숲의 기능, 조성 여건, 사회·문화적 역할, 생태·유지 관리 등 모든 항목에서 높은 평가를 내렸다.
원주시는 23일 오후 2시 치악산 바람길숲 중앙광장에서 개통식을 열고, 80년 만에 도심 철도가 시민 품으로 돌아온 것을 기념하는 걷기 행사도 진행한다.
원강수 원주시장은 “치악산 바람길숲은 도심을 가로지르던 철길 자리에 새로운 숲을 만들어 시민의 일상에 쉼과 활력을 준다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로 이 숲이 시민들의 휴식 공간으로 사랑받고, 구도심 활성화에도 기여하길 기대한다”고 말했다.
