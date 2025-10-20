공수처, ‘전현희 표적 감사 의혹’ 최재해 감사원장 소환 조사

전현희 권익위원장 당시 근태 등 특별감사
고위공직자범죄수사처(공수처)가 윤석열 정부 당시 권익위원장이던 전현희 더불어민주당 의원에 대한 표적 감사 의혹을 받는 최재해 감사원장을 소환해 조사했다.
20일 공수처에 따르면 공수처 수사 1부(부장검사 나창수)는 ‘권익위원장 표적 감사 의혹’ 등 수사와 관련해 최 원장을 지난 18일 소환 조사했다.
앞서 감사원은 2022년 전 전 위원장에 대해 △위원장과 언론사 편집국장 오찬 △위원장 관사 관리 비용 △위원장 근태 △위원회 고위 직원 징계 등 10여 개 항목에 대해 권익위를 특별 감사했다.
이에 전 전 위원장은 2022년 12월 “감사원이 허위 제보를 토대로 내 사퇴를 압박하기 위해 표적 감사를 시작했다”며 최 원장과 유병호 당시 사무총장(현 감사위원) 등을 직권남용 권리행사방해 등 혐의로 공수처에 고발했다.
공수처는 지난 2023년 9월 감사원을 압수수색하고, 같은 해 12월 유 전 사무총장과 감사원, 권익위 관계자 등을 불러 조사한 바 있다. 공수처는 감사원이 특별감사에 착수한 경위와 감사 과정에서 윤석열 정부의 압력이 있었는지 등에 대해 수사 중인 것으로 전해졌다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
