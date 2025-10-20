[현장속으로]다대포 해변 곳곳 미술품… “보물찾기하듯 보는 재미”

내달 2일까지 ‘부산바다미술제’
17개국 작가 작품 46점 무료 전시
폐소각장 활용한 설치 미술부터
역사 재해석한 조형물까지 다양
13일 오후 부산 사하구 다대소각장. 오래돼 칠이 벗겨진 벽면에 파란 직박구리가 바다를 응시하는 모습의 대형 현수막이 걸려 있었다. ‘HOTEL INCINERATION(호텔 소각)’이란 문구가 적혀 있었다. 설치미술가 조형섭 작가의 ‘장기 초현실’이라는 작품이다. 조 작가는 ‘2025 부산바다미술제’ 전시를 위해 소각장을 찾았다가 이곳에 둥지를 튼 새를 보고 영감을 받아 이 작품을 만들었다고 한다. 현장을 안내하던 부산바다미술제 관계자는 “도시의 폐기물을 태웠던 소각장은 지금은 폐허로 남아 있지만, 앞으로 호텔 같은 해양관광 시설로 바뀔 예정”이라며 “작가는 이곳에서 살아가는 새를 통해 다대포의 과거와 현재, 미래를 한눈에 보여주고 관람객이 스스로 고민하는 시간을 갖게 하려 한 것”이라고 설명했다.
소각장 입구의 경비실도 조 작가의 작품 공간으로 꾸며졌다. 푸른빛 호텔 객실을 형상화한 벽면 TV에서는 13분 분량의 영상이 반복 재생됐다. 영상에는 새의 탈을 쓴 인물이 휑한 소각장 안에 머물며 창밖을 응시하는 모습이 담겼다. 소각장 굴뚝에는 붉은색과 푸른색 계열의 대형 깃발 두 장이 펄럭였다. 라울 발히 작가의 ‘부산의 온도 깃발’이란 작품으로, 지구의 온도가 점점 빨갛게 변하는 모습을 통해 기후 위기의 현실을 시각화했다.
부산바다미술제가 열리는 다대포해수욕장 일대는 거대한 야외 미술관으로 변신했다. 부산비엔날레조직위원회는 ‘언더커런츠: 물 위를 걷는 물결들’을 주제로 다음 달 2일까지 다대포해변과 몰운대산책로 등지에서 바다미술제를 개최하고 있다. 17개국 작가 38명이 출품한 작품 46점을 오전 10시부터 오후 6시까지 무료로 관람할 수 있다.
다대포해수욕장에는 20여 점의 작품이 설치됐다. 해변 중앙 모래 둔덕에는 성인 키의 두 배 높이인 황금빛 조각상이 서 있다. 김상돈 작가는 고대 가야국이 있던 부산의 역사에 주목해, 가야 금관과 알에서 태어난 박혁거세 설화를 모티브로 ‘알 그리고 등대’를 제작했다. 이보다 서쪽에는 하얀색 대형 구조물 세 개가 설치돼 있다. 다대포, 뉴욕, 마르요카에서 채취한 모래 알갱이를 고정밀 기술로 1000배 확대해 만든 것이다. ‘편린들: 바닷물결의 기억’이라는 작품으로, 지역별 물질의 특성과 조화를 보여준다.
해변 곳곳에 설치된 컨테이너 안에서는 영상 작품이 상영되고 있다. 입구의 커튼을 젖히고 들어가면 댐 건설로 변화한 태국 국경 강 유역 주민의 삶을 담은 솜 수파파린야 작가의 ‘달의 양면’ 등을 볼 수 있다. 서울에서 왔다는 김성태 씨(39)는 “머리를 식힐 겸 혼자 부산 내륙 끝인 다대포까지 우연히 찾았는데, 날씨 좋은 가을날 이런 작품을 만나니 더욱 뜻깊다”며 “해변이 워낙 넓어 보물찾기하듯 작품을 관람하는 재미가 있다”고 말했다.
인기 강연과 작가 퍼포먼스는 대부분 마무리됐지만 일부 참여 프로그램은 폐막일까지 이어진다. 다음 달 2일까지 계속되는 ‘직조 워크숍: 플라스틱 쓰레기에서 카펫으로’에서는 버려진 쓰레기를 직접 손으로 엮는 과정을 해변에서 볼 수 있다. 버려진 플라스틱의 숨은 가치를 알리기 위한 프로그램이다. 전시 해설사와 함께 60분 동안 해변을 걸으며 작품을 안내받는 ‘숨은 물결 따라 걷기’ 프로그램도 2일까지 진행된다.
