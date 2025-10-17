스타킹 때문에? 박보영 포토월 제외된 W Korea 유방암 행사 논란

배우 박보영이 지난해 열린 패션 매거진 ‘W Korea’의 유방암 자선 행사에서 협찬 브랜드의 스타킹을 착용하지 않았다는 이유로 포토월에 서지 못한 사실이 뒤늦게 알려졌다.
소속사 측은 “W Korea 측의 공식 입장을 기다리고 있다”며 신중한 입장을 전했다.
● 박보영 포토월에 못 선 이유, ‘스타킹 논란’ 때문?
박보영은 지난해 10월 서울에서 열린 ‘W Korea 유방암 자선 행사’ 포토콜 명단에 포함돼 있었다. 그러나 행사 당일 포토월에는 모습을 드러내지 않았다.
관계자에 따르면 박보영은 협찬 브랜드 의상을 착용하기로 했으나, 제공된 스타킹의 사이즈가 맞지 않아 착용하지 못했다.
이에 W Korea 측이 “스타킹을 착용하지 않으면 전신 사진은 불가하다”고 통보해 전신 포토월 촬영이 제지된 것으로 알려졌다.
실제로 W Korea 공식 SNS 계정 속 당시 행사 사진에는 박보영의 다리가 드러나지 않은 상반신 사진만 게재되어 있다. 당시 참석한 배우 박형식이 개인 SNS에 올린 사진에는 박보영이 맨다리를 드러내고 있는 모습이 확인됐다.
● “W Korea 입장 기다리는 중…본질 흐려져 유감”
이와 관련해 박보영의 소속사 BH엔터테인먼트는 17일 한 연예 매체 TV리포트에 “1년 전 일이어서 공식 입장을 내기가 어려울 것 같다”고 조심스럽게 입장을 전했다.
소속사 측은 “어제부터 행사 관련 일들이 일파만파 퍼지고 있다. (박보영의 경우) 소속사 공식 입장으로 ‘맞다. 아니다’ 설명을 부연하기는 애매한 상황이다. 양해를 부탁한다”며 “W Korea 측의 공식 입장을 기다리고 있다. 본질이 흐려지고 있는 거 같아 유감”이라고 덧붙였다.
● 자선행사 맞아? 연예인 호화 술파티에 진정성 논란
이번 논란은 지난 15일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 제20회 유방암 인식 개선 캠페인 ‘Love Your W 2025’ 행사가 구설에 오르며 다시 주목받았다.
20주년을 맞은 행사에서는 유방암과 직접 관련 없는 호화 음주 파티와 선정적인 무대 연출이 공개돼 “유방암이 이용당했다”는 비판이 쏟아졌다.
또한 20년간 누적 기부금이 11억 원에 그쳤다는 점이 드러나면서 “자선보다 명품 홍보에 초점이 맞춰진 것 아니냐”는 지적이 제기됐다.
이와 관련해 W Korea 측은 현재까지 별다른 공식 입장을 내지 않고 있다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
