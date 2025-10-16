“텔레그램 지인이 항공권 줬다”…캄보디아행 30대, 경찰이 막았다

탑승구 불심검문 첫날 성과
텔레그램 지인으로부터 비행기 티켓을 받아 캄보디아로 향하던 30대 남성이 항공기 탑승 직전 공항경찰의 설득으로 발길을 돌렸다. 경찰이 캄보디아행 항공편 탑승구마다 인력을 전진 배치한 첫날 거둔 성과다.
16일 인천국제공항경찰단은 전날 오후 7시쯤 인천국제공항 제1여객터미널에서 캄보디아 프놈펜행 항공기에 탑승하려던 A 씨(30)의 출국을 제지했다고 밝혔다.
● 모든 캄보디아행 탑승구에 경찰 배치
인천공항경찰단은 최근 캄보디아 현지에서 한국인을 대상으로 한 납치·감금 사건이 잇따르자, 국내 청년층의 범죄 연루를 사전에 차단하기 위해 15일부터 모든 캄보디아행 항공편 탑승 게이트마다 경찰관 4명씩을 전진 배치해 불심검문을 강화했다.
그 결과 비행기 탑승 직전 검문을 받게 된 A씨는 “본업을 그만두고 쉬던 중, 예전에 텔레그램으로 알게 된 동생이 캄보디아행 비행기 티켓을 보내줬다”고 진술했다. 하지만 텔레그램 대화 내용 공개를 꺼렸고, 구체적인 행선지나 숙소에 대해서도 명확히 답하지 못한 것으로 알려졌다.
경찰은 A 씨가 범죄 조직에 연루됐을 가능성이 높다고 보고 설득 끝에 귀가하도록 조치했다.
● 일면식 없는 사람이 보낸 티켓 받아 캄보디아행
경찰 조사 결과, A 씨는 항공권을 제공한 인물과 일면식이 없는 사이였으며, 모든 대화가 텔레그램을 통해 이뤄진 것으로 드러났다. 경찰은 조만간 A 씨를 불러 연락 경위와 항공권 발권 배경을 추가로 조사할 계획이다.
인천국제공항경찰단장은 “경찰관을 전진 배치한 첫날부터 범죄 연루 의심자를 발견하게 됐다”며 “지속적으로 캄보디아행 여객기 탑승자에 대한 검문검색을 적극적으로 실시해 범죄 예방에 힘쓰겠다”고 말했다.
최근 캄보디아에서는 한국인 청년층을 대상으로 ‘고수익 해외일자리’를 미끼로 한 인신매매·감금 사건이 잇따라 발생해 경찰이 긴급 대응에 나선 상태다.
박태근 기자 ptk@donga.com
