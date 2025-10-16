[중부판/캠퍼스 소식]충북대 外

O…충북대(총장 고창섭)는 산업인공지능연구센터 김곤우 교수의 연구성과인 ‘자율 주행을 위한 단일 계층 3차원 다중 객체 검출 장치 및 방법’ 특허가 미국특허청(USPTO), 유럽특허청(EPO), 일본특허청(JPO)에 모두 등록되며 ‘3극 특허(Triadic Patent Families)’를 달성했다고 15일 밝혔다. 이는 세계 시장에서 기술 혁신성과 상용화 가능성을 인정받은 성과라고 대학 측은 설명했다.
O…상지대(총장 성경륭)는 22일 개강해 내년 1월 21일까지 매주 수요일 운영하는 ‘인공지능(AI) 최고경영자과정’과 ‘지방자치 최고위과정’의 신입생을 모집한다. AI 과정은 AI를 활용한 경영혁신과 데이터 기반 의사 결정, 윤리적 리더십 등을 교육한다. 지방자치 과정은 ‘AI 선거전략 과정’으로 내년 지방선거를 준비하는 후보자 등을 대상으로 한다. 접수는 22일까지 상지대 홈페이지나 팩스(033-760-0684)로 가능하다.
O…건양대(총장 김용하) SW중심대학사업단은 디지털 격차 해소와 AI·소프트웨어(SW) 소양 확산을 위해 대전시 청소년 위캔센터와 ‘무한상상 뀨앤유 챌린지’ 프로그램을 운영한다고 15일 밝혔다. 프로그램은 디지털 접근성이 낮은 청소년들에게 양질의 교육 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 27일까지 매주 월요일 오후 5시 30분부터 7시까지 전문 강사진의 창의융합형 실습 교육이 진행된다.
O…한국기술교육대(총장 유길상)는 교직원들이 교내 식당과 카페 등에서 쓰는 간편 결제 서비스(페이코) 앱의 잔여액을 모은 150만 원을 총학생회에 전달했다고 15일 밝혔다. ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영 실천과 대학 구성원 간 나눔, 연대의 가치를 확산하기 위해 교직원 30여 명이 자발적으로 참여해 기부금을 마련했다. 기부금은 학생들의 ‘천원의 아침밥’에 모두 활용될 예정이다.
