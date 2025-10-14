양평 공무원 유족에 유서 원본 아닌 촬영본 보여줘…경찰 “미흡했다”

경기 양평군 공무원 변사 사건을 수사 중인 경찰이 공무원 사망 당일 유족에게 유서 원본이 아닌 촬영본을 보여준 것으로 파악됐다. 경찰은 “미흡한 점이 있었다”라며 뒤늦게 유감을 표명했다.
경기남부경찰청은 14일 정례 기자간담회에서 “양평경찰서에서 유족에게 고인의 필적이 맞는지 확인하기 위해 유서 촬영본을 보여준 적이 있다”라며 이같이 밝혔다.
그러면서 “특별한 의도가 있었던 것은 아니었다”라며 “원본을 열람하게 했으면 더 좋았을 것”이라고 해명했다.
경찰은 13일이 돼서야 유족에게 유서 원본을 열람하도록 했고, 유족의 요청에 따라 사본도 제공했다. 유서는 노트 21장 분량으로, A 씨가 특검 조사를 마친 이달 2일부터 사망 전날인 9일까지 조사 과정에서 느낀 생각과 가족에게 전하는 말 등을 일기 형태로 썼다.
50대 양평군 면장(5급) A 씨는 추석 연휴를 앞둔 이달 2일 김건희 특검(특별검사 민중기)에 출석해 ‘양평 공흥지구 개발 특혜 의혹’과 관련된 조사를 받은 뒤 이달 10일 양평읍 자신의 집에서 숨진 채 발견됐다.
경찰은 A 씨의 부검에 대해서도 유족과 충분한 협의를 거쳤다고 설명했다.
경찰 관계자는 “처음에는 부검에 동의하지 않는다고 했다”면서도 “‘사회적으로 이목이 쏠린 사건이고 사인에 대해 한 점 의혹을 남기지 않게 조사해야 한다’라고 말해 유족 동의를 받았다”고 했다.
한편 14일 오전 양평군청 주차장에서 A 씨의 영결식이 엄수됐다. 비가 내리는 날씨에도 전진선 양평군수와 김선교 국회의원, 황선호 양평군의회 의장, 동료 공무원, 일반 조문객 등 100여 명이 참석해 고인의 마지막 가는 길을 함께 했다.
