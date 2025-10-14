화장품 위장해 마약류 액상 반입한 캄보디아인 검거

ⓒ뉴시스

부산세관은 A 씨의 휴대전화 포렌식을 통해 밀수된 러쉬가 국내에 유통된 정황을 포착하고 구매자를 추적했다. 이 과정에서 거래장소로 의심되는 빌라 일대를 탐문해 매수자가 경남 김해시 소재 한식당에서 일하고 있음을 확인했다. 이후 세관은 잠복수사를 통해 베트남 국적 남성 B 씨(35)를 체포했다.