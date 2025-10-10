추석날 요양원 찾은 50대, 치매 남편 데리고 나와 살해후 투신

충북 청주에서 추석 당일 50대 여성이 치매를 앓던 남편을 살해한 뒤 스스로 목숨을 끊는 일이 발생했다.
10일 경찰 등에 따르면 지난 6일 오전 11시경 청주시 상당구의 한 아파트에서 “사람이 화단에 쓰러져 있다”는 신고가 접수됐다.
경찰이 현장에 도착했을 때 50대 여성 A 씨는 이미 숨진 상태였다.
A 씨가 숨지기 전 지인에게 “남편이 차에 있다”고 전한 사실을 파악한 경찰은 아파트 지하주차장에 주차된 차 안에서 의식이 없던 60대 남성 B 씨를 발견했다. B 씨는 병원으로 이송됐으나 이튿날 사망했다.
A 씨는 사건 당일 오전 10시경 B 씨가 입소한 요양원 측에 “잠깐 외출하겠다”고 말한 뒤 남편을 데리고 나와 차 안에서 살해한 것으로 알려졌다.
경찰은 A 씨가 남편을 살해한 후 스스로 목숨을 끊은 것으로 보고 정확한 사건 경위를 조사 중이다. B 씨의 사망 원인을 밝히기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰한 상태다. 이후 ‘공소권 없음’으로 사건을 종결할 방침이다.
평소 A 씨는 지인들에게 경제적 어려움을 호소했던 것으로 전해졌다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이같은 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0