[단독]보이스피싱 피해금 2000만 원, 2년 만에 돌려받아…“끈질긴 수사 덕분”

50대 주부가 경찰의 끈질긴 수사 덕분에 보이스피싱 피해액 수천만 원을 2년 만에 돌려받았다.
전남 담양경찰서는 사기 혐의로 김모 씨(36)를 구속했다고 3일 밝혔다. 김 씨는 2023년 8월 16일 오후 3시경 전남 담양읍 거리에서 50대 주부가 건넨 2000여만 원을 받아 챙겨 달아난 혐의를 받고 있다.
김 씨는 “이자가 더 저렴한 대출을 해주겠다. 먼저 대출금을 갚아야 한다”고 전화로 거짓말을 하는 보이스피싱 조직 현금 수거책이었다. 김 씨는 피해자에게 2000여만 원을 건네받은 뒤 보이스피싱 조직에 전달하지 않고 챙겨 베트남으로 달아났다. 김 씨는 범행 2년 후인 올 9월 25일 베트남에서 인천국제공항으로 입국하다 경찰에 검거됐다. 신분이 들통나 인터폴에 수배된 것을 몰랐던 것으로 알려졌다.
김 씨는 경찰이 구속영장을 신청하자 피해자에게 피해 금액을 돌려주고 합의했다. 김 씨는 합의 이후 보이스피싱 피해액을 돌려줬는데 구속영장이 발부되자 법원에 구속적부심사를 신청했지만 2일 기각됐다.
경찰은 보이스피싱 범행이 발생하자 용의자 인적 사항을 확인하기 위해 폐쇄회로(CC)TV 등을 끈질기게 분석해 김 씨를 특정했다. 해외로 출국한 사실을 확인한 이후 귀국에 대비해 인터폴에 수배하는 등 철저한 조치를 취했다. 경찰 관계자는 “김 씨가 보이스피싱 피해금을 돌려주고 합의했지만 범행 직후 해외 출국하는 등 도주 우려가 있어 구속됐을 것”이라고 말했다.
