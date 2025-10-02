인천 원적산-만월산 터널 4~7일 통행료 면제

6일엔 인천가족공원 차량 통제
추석 연휴 기간인 이달 4일부터 7일까지 인천 원적산터널과 만월산터널의 통행료가 면제된다.
무료 셔틀버스-임시 주차장 개방
인천시는 정부 추석 민생안정 대책에 따른 관내 고속도로 통행료 면제 조치와 연계해 이같이 시행한다고 1일 밝혔다. 통행료 면제 기간은 4일 0시부터 7일 밤 12시까지다.
민자 터널인 원적산터널과 만월산터널의 평시 통행료는 경차 400원, 소형 800원, 대형 1100원이지만 이 기간에는 모든 차량이 카드나 현금 결제 없이 자유롭게 터널을 통과할 수 있다. 시는 이 기간 약 13만7000대의 차량이 통행료 면제 혜택을 볼 수 있을 것으로 예측했다.
한편 추석을 맞아 성묘객이 몰릴 것으로 예상되는 인천가족공원에서는 추석 당일인 6일 공원 내 차량 진입이 전면 통제된다. 시는 대신 성묘객 편의를 위해 인천가족공원 내·외부를 오가는 무료 셔틀버스 10대를 운영할 예정이다.
또 5∼7일에는 가족공원 개방 시간을 평소 오전 8시에서 오전 6시로 앞당기고, 주차난 해소를 위해 인근 인천제일고등학교 운동장을 임시 주차장으로 개방한다. 시 관계자는 “성묘, 귀성 등 차량 이동이 많은 명절 기간에 시민들이 보다 편리하고 안전하게 이동할 수 있도록 돕겠다”며 “연휴 기간 내 시민 교통 편의와 인천가족공원 주변 도로의 원활한 소통을 유지할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
공승배 기자 ksb@donga.com
