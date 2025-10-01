‘1900억 부당이득’ 혐의 방시혁 출국금지

사기적 부정거래로 1900억 원의 부당이득을 챙긴 혐의를 받는 방시혁 하이브 의장(53)이 출국금지 됐다.
1일 서울경찰청 금융범죄수사대는 자본시장법 위반 혐의를 받는 방 의장에 대해 출국금지 조처를 내렸다고 밝혔다.
방 의장은 2019년 하이브 상장 전 기존 주주로부터 주식을 매수하는 과정에서 당시 하이브가 상장 준비를 진행하고 있었음에도, 마치 상장이 지연될 것처럼 기존 주주를 기망한 혐의를 받고 있다.
방 의장은 지난 2019년 하이브 상장이 이뤄지기 전 투자자·벤처캐피털(VC) 등 기존 투자자들에게 IPO 계획이 없다고 속인 뒤, 자신의 지인이 설립한 사모펀드(PEF)에 하이브 지분을 팔도록 했다는 혐의를 받고 있다.
하이브 상장 후 사모펀드는 보유 주식을 내다 팔았고 방 의장은 미리 맺은 주주 간 계약에 따라 매각 차익의 30%를 받았다. 방 의장은 약 1900억 원의 부당이득을 챙겼다는 의혹을 받고 있다. 경찰은 지난해 12월 자체 첩보를 통해 이 사건을 인지하고 내사에 착수했다.
방 의장은 지난달 두 차례 경찰의 소환 조사를 받았다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
