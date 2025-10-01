서울 신혼부부에게 최대 100만원 지급

시, 결혼-살림비용 지원 추진
올해 7월 중순 이후 결혼하는 서울 거주 신혼부부는 최대 100만 원을 지원받게 된다. 결혼 준비와 살림 비용 부담을 덜어주겠다는 취지다.
30일 서울시는 신혼부부의 경제적 어려움을 완화하기 위해 결혼 및 살림 비용으로 최대 100만 원을 지원하는 ‘신혼부부 결혼·살림비용 지원’ 시범사업을 추진한다고 밝혔다. 이번 사업은 중위소득 120% 이하(2인 가구 기준 471만9190원) 신혼부부 1000가구를 대상으로 혼수와 살림 장만 비용을 현금으로 지원한다.
지원 대상은 올 7월 14일 이후 혼인신고를 한 부부 가운데 중위소득 120% 이하이며, 부부 중 1명 이상이 주민등록상 서울시에 거주해야 한다. 신청은 10월 13일부터 24일까지 ‘몽땅정보만능키’ 누리집에서 할 수 있다.
다만 동일한 사업으로 이미 지원을 받았거나, 서울시 공공예식장 지원사업인 ‘더 아름다운 결혼식’을 통해 결혼장려금을 받은 경우는 제외된다. 신청 시 결혼 준비 및 살림비용에 대한 증빙자료(구매 영수증 등)를 제출해야 하며, 최종 지원 대상으로 선정되면 확인 절차를 거쳐 12월 중 지원금이 지급된다.
지원금은 혼수, 예식장, 신혼여행, 청첩장 등 결혼 관련 지출과 가전제품, 가구, 주방용품, 침구류 등 신혼 살림 장만에 사용할 수 있다. 단, 스튜디오·드레스·메이크업 비용이나 공공예식장 비품비 지원은 대상에서 제외된다.
