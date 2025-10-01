동아일보

마약 수출 첫 적발… '물뽕' 원료 美-호주에 판 3명 구속

국제조직 연계 800만명분 밀수출

원료물질 GBL이 담긴 통.(경기남부경찰청 제공)
국제 마약 밀매 조직과 공모해 이른바 ‘물뽕’으로 불리는 마약류의 원료인 감마부티롤락톤(GBL)을 대량으로 밀수출한 일당이 경찰에 붙잡혔다. 국내에서 1군 임시마약류 지정 물질을 대량으로 수출한 일당을 적발한 것은 처음으로, 한국이 ‘마약 청정국’ 지위를 잃은 데 이어 ‘마약 수출국’으로 전락했다는 우려가 나온다.

30일 경기남부경찰청 마약범죄수사대는 임시마약류 수출 혐의로 30대 여성 A 씨와 그의 사실혼 관계 남편인 20대 등 3명을 구속해 검찰에 넘겼다고 밝혔다. 같은 혐의로 A 씨의 친구 3명도 불구속 송치했다. 이들은 지난해 6월부터 72차례에 걸쳐 시가 159억 원 상당의 GBL을 미국에 밀수출한 혐의를 받고 있다. 800만 명이 동시에 투약할 수 있는 양이다. 이들은 호주에도 23kg을 밀수출한 것으로 파악됐다.

경찰에 따르면 미용용품 수출업체를 운영하던 A 씨는 국제 마약 조직원의 제안을 받고 속눈썹 접착제 등에 포함된 GBL을 미국에 밀수출했고, 이는 멕시코 카르텔과 연계돼 미국 전역에 유통됐다. 호주 연방경찰이 이들의 첩보를 국내 경찰과 미국 마약단속국(DEA)에 공유하면서 꼬리가 잡혔다. 경찰은 A 씨 일당을 검거하는 과정에서 현장에서 GBL 1.3t을 압수하고, 범죄 수익금 18억2000만 원을 기소 전 추징보전 신청했다.

조영달 기자 dalsarang@donga.com
