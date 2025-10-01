마약 수출 첫 적발… ‘물뽕’ 원료 美-호주에 판 3명 구속

국제 마약 밀매 조직과 공모해 이른바 ‘물뽕’으로 불리는 마약류의 원료인 감마부티롤락톤(GBL)을 대량으로 밀수출한 일당이 경찰에 붙잡혔다. 국내에서 1군 임시마약류 지정 물질을 대량으로 수출한 일당을 적발한 것은 처음으로, 한국이 ‘마약 청정국’ 지위를 잃은 데 이어 ‘마약 수출국’으로 전락했다는 우려가 나온다.
30일 경기남부경찰청 마약범죄수사대는 임시마약류 수출 혐의로 30대 여성 A 씨와 그의 사실혼 관계 남편인 20대 등 3명을 구속해 검찰에 넘겼다고 밝혔다. 같은 혐의로 A 씨의 친구 3명도 불구속 송치했다. 이들은 지난해 6월부터 72차례에 걸쳐 시가 159억 원 상당의 GBL을 미국에 밀수출한 혐의를 받고 있다. 800만 명이 동시에 투약할 수 있는 양이다. 이들은 호주에도 23kg을 밀수출한 것으로 파악됐다.
경찰에 따르면 미용용품 수출업체를 운영하던 A 씨는 국제 마약 조직원의 제안을 받고 속눈썹 접착제 등에 포함된 GBL을 미국에 밀수출했고, 이는 멕시코 카르텔과 연계돼 미국 전역에 유통됐다. 호주 연방경찰이 이들의 첩보를 국내 경찰과 미국 마약단속국(DEA)에 공유하면서 꼬리가 잡혔다. 경찰은 A 씨 일당을 검거하는 과정에서 현장에서 GBL 1.3t을 압수하고, 범죄 수익금 18억2000만 원을 기소 전 추징보전 신청했다.
댓글 0