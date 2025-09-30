김건희특검 파견검사 전원 “복귀시켜달라”…검찰청 해체에 반발

김건희 여사의 각종 의혹을 수사하고 있는 김건희 특검(특별검사 민중기)에 소속된 파견 검사 전원이 30일 민중기 특검에게 ‘원대 복귀’를 요청했다.
이들은 “최근 수사·기소의 분리라는 명분 하에 정부조직법이 개정돼 검찰청이 해체되고, 검사의 중대범죄에 대한 직접 수사 기능이 상실됐다”며 ‘검찰청 해체’ 등을 복귀 명분으로 제시했다.
김건희 특검에 파견된 검사 40명은 이날 ‘파견 검사 일동’ 명의로 민 특검에게 이같은 취지의 입장문을 전달했다.
파견 검사들은 “수사검사의 공소유지 원칙적 금지 지침 등이 시행되는 상황에서 이와 모순되게 파견검사들이 직접수사·기소·공소유지가 결합된 특검 업무를 계속 담당하는 것이 과연 옳은 것인지 혼란스러운 상황”이라고 지적했다.
그러면서 “특별검사께서 직접 언론 공보 등을 통해 그간의 특검 수사 과정에서 확인된 중대범죄 수사에 있어서 검사들의 역할, 검사의 직접수사·기소·공소유지 필요성에 대한 의견을 공식적으로 표명해달라”고 요청했다.
이어 “현재 진행 중인 사건들을 조속히 마무리한 후 파견 검사들이 일선으로 복귀하여 폭증하고 있는 민생사건 미제 처리에 동참할 수 있도록 복귀 조치를 해주실 것을 요청드린다”고 밝혔다.
법조계 등에서는 다른 특검 소속 검사들도 김건희 특검 파견 검사들의 반발에 동참할 지 여부에 관심이 쏠리고 있다. 현재 윤석열 전 대통령과 김건희 여사 등 관련 수사에 파견된 검사 인원은 내란특검 56명, 김건희특검 40명, 채 상병특검 14명으로 총 110명이다.
박성진 기자 psjin@donga.com
