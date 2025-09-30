식약처 “위고비 초반 고용량 투약땐 췌장염 등 위험”

위고비 등 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 비만 치료제를 사용할 때는 처음부터 고용량을 쓰면 급성 췌장염, 담석증, 담낭염 등 심각한 부작용이 생길 수 있어 주의해야 한다.
29일 식품의약품안전처는 한국의약품안전관리원과 GLP-1 계열 비만치료제를 투약하는 환자들을 위한 안전 사용 안내서를 배포했다. GLP-1 계열 비만치료제는 인체 호르몬 작용을 모방해 식욕을 줄이고 포만감은 오래 유지하도록 만들어 체중을 줄이도록 유도하는 약물이다. 최근 인기를 얻고 있는 노보노디스크의 삭센다와 위고비, 일라이릴리의 마운자로 등이 이런 방식으로 만들어진 의약품이다.
식약처는 GLP-1 계열 비만치료제는 의사의 처방이 꼭 필요한 전문의약품이라고 강조했다. 현재 GLP-1 계열 비만치료제는 초기 체질량지수(BMI)가 ㎡당 30kg 이상인 비만 환자이거나 당뇨병, 고혈압, 이상지질혈증 등 체중 관련 질환이 있으면서 BMI가 ㎡당 27kg 이상 30kg 미만인 과체중 환자에게 처방할 수 있다.
그러나 당뇨병 약을 복용하는 환자가 GLP-1 계열 비만치료제를 함께 사용할 경우 혈당이 낮아질 위험이 있어 약물의 용량 조절 여부를 의료진과 상의해야 한다. 임신과 수유 중에는 사용이 금지된다. 약물 투약 중단 후에도 체내에 약물이 남을 가능성이 있어 최소 1, 2개월간 피임해야 한다.
또 처음부터 고용량을 사용하기보다 허가된 용법대로 투약하고 증량해야 한다. 초기부터 고용량을 쓰면 급성 췌장염 등 부작용이 발생할 수 있다.
