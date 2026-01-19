10·15 대책뒤 ‘풍선 효과’…용인 수지가 가장 크게 올랐다

10·15 부동산 규제 시행 이후 전국에서 가장 크게 오른 곳은 경기 용인시 수지구로 나타났다. 상대적으로 대출 규제를 덜 받고 인근 반도체 클러스터 조성 사업 기대감이 겹친 결과로 풀이된다.
19일 한국부동산원에 따르면 수지구 아파트값은 10·15 규제가 본격화한 지난해 11월 첫째 주부터 올해 1월 둘째 주까지 4.25% 오른 것으로 집계됐다. 해당 기간 전국에서 가장 높은 상승률로, 규제지역 지정 이후에도 아파트값이 크게 오른 성남시 분당구(4.16%)보다 높았다. 이외에도 서울 송파구(3.63%), 경기 과천시(3.44%), 서울 동작구(3.42%), 서울 성동구(3.33%), 경기 광명시(3.29%) 등 상승률을 넘었다.
지난해 12월 수지구 성복동 성복역롯데캐슬골드타운 전용 84㎡ 17층 매물은 15억7500만원에 거래됐다. 같은 해 11월 15억2000만 원보다 5500만 원 더 오른 것. 이달 11일에는 수지구 풍덕천동 e편한세상수지 84㎡ 29층이 직전 신고가(14억4000만 원)보다 3000만 원 높은 14억7500만원에 팔리기도 했다.
인근 지역 대비 대출 규제가 낮아 수요가 몰리는 ‘풍선 효과’라는 해석도 나온다. 10·15 대책으로 서울 전역과 경기 남부 12개 지역 내 15억 원 이하 주택 담보대출상한선은 6억 원, 15억 원 초과 25억 원 이하는 4억 원, 25억 원 초과 주택은 2억 원으로 매겨지고 있다. 또 인근에서 용인 반도체 클러스터 조성사업도 추진되고 있어 매수 수요로 반영됐다는 평가가 나온다.
다만 10·15 대책으로 토허구역에 편입되면서 갭투자(전세 낀 주택 구입)가 차단되면서 매물은 줄어든 상태다. 부동산 플랫폼 아실에 따르면 수지구의 아파트 매물은 이달 18일 2983건으로 지난해 대책 발표일인 10월 15일(5639건)보다 47.1% 급감했다.
