IMF의 경고…韓 환리스크 달러자산, 외환시장 규모의 25배

IMF “일부 국가, 환노출 불균형적으로 커”
환노출 배율 가장 높은 국가는 대만…약 45배
일본 20배 밑돌아…독일-프랑스 등 한자릿수
환리스크에 노출된 한국의 달러자산이 외환시장 규모보다 25배나 큰 것으로 나타났다. 한국이 구조적으로 환율 변동성에 취약할 수밖에 없다는 경고가 나온 셈이다.
18일 국제통화기금(IMF)은 ‘글로벌 금융안정보고서(Global Financial Stability Report)’를 통해 이 같은 분석을 내놨다.
지난해 10월 발간된 이 보고서에 따르면 한국의 환노출 달러자산은 외환시장 월간 거래량의 25배 안팎으로 나타났다. 해당 지표는 각국 외환시장이 환율 변동 충격을 얼마나 흡수할 수 있는지를 가늠하는 데 활용된다.
외환시장 대비 환노출 달러자산 배율이 가장 높은 국가는 대만으로 약 45배에 달했다. 달러자산 규모 자체는 한국과 비슷하지만 상대적으로 외환시장 규모가 작아 배율이 높았다. 반면 일본은 달러자산 규모가 가장 컸지만 외환시장 규모 역시 커 배율은 20배를 밑돌았다. 독일, 프랑스, 이탈리아 등 유럽 주요국들은 외환시장 대비 환노출 달러자산 비중이 한 자릿수에 배율에 그쳤다.
IMF는 “일부 국가는 달러자산 환노출이 외환시장 깊이에 비해 불균형적으로 크다”고 지적했다. 한국과 대만처럼 외환시장 규모보다 환노출 달러자산 배율이 높은 비기축통화국은 외환시장이 달러가치 변동에 따른 충격을 단기간에 흡수하기 어려울 수 있다.
환노출 상태에 있는 글로벌 투자자들이 한꺼번에 환헤지에 나서는 ‘환헤지 쏠림’ 가능성도 경고했다. 달러 선물환 매도가 동시에 나타날 경우 달러 환노출 배율이 큰 외환시장을 중심으로 변동성이 커질 수 있다는 의미다.
