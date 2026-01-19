또 결승전, 또 왕즈이, 또 압승

여자 단식 세계 랭킹 1위 안세영은 18일 인도 뉴델리에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 인도오픈(슈퍼 750) 결승에서 세계 2위 왕즈이(26·중국)를 43분 만에 2-0(21-13, 21-11)으로 꺾고 대회 2연패에 성공했다. 안세영은 일주일 전 말레이시아오픈(슈퍼 1000)에 이어 다시 한 번 결승에서 왕즈이를 넘고 올해 두 번째 우승을 차지했다. 지난해 기록을 포함해 BWF 대회 6연승 행진이다.
이날 안세영은 왕즈이에게 단 한 번도 역전을 허용하지 않는 압도적인 경기를 펼쳤다. 이번 대회 4강에서 안세영의 천적으로 꼽히는 천위페이(28·중국)를 꺾고 결승에 오른 왕즈이는 이변을 노렸으나 결과는 전혀 달라지지 않았다.
안세영의 벽에 막힌 왕즈이는 다시 한 번 ‘공안증(恐安症)’을 느낄 만했다. 공안증은 중국 언론과 팬들이 안세영만 만나면 작아지는 자국 선수들을 풍자해서 만든 신조어다.
안세영은 이날 경기를 포함해 왕즈이를 상대로 10연승을 달리고 있다. 통산 상대 전적은 17승 4패가 됐다. 안세영은 BWF 대회 결승에서 왕즈이와 11차례 만났는데, 이 중 10번을 승리했다. 안세영이 왕즈이에게 우승 트로피를 내준 건 2024년 덴마크오픈이 처음이자 마지막이다.
개막 후 두 대회 모두 정상에 오른 안세영은 독주 체제를 이어가며 새 기록 도전에도 박차를 가하게 됐다.
