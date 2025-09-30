동아일보

‘동글동글’ 귀여운 댑싸리 밭 산책

  • 동아일보
29일 서울 송파구 올림픽공원 들꽃마루 댑싸리 밭 사이로 시민들이 걷고 있다. 들꽃마루는 계절별로 다양한 야생화를 심어 놓아 다채로운 들꽃의 향연을 즐길 수 있다.

#댑싸리 밭#올림픽공원#들꽃마루
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
