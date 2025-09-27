“정부 전산망, 사상누각 시스템”…우체국·신분증 등 불편 속출

“지금 시대도 포장만 잘해놨지, 허술한 토대 위에 사상누각 같은 시스템이었다.”
국가정보자원관리원 화재로 불편을 겪은 한 시민은 소셜네트워크서비스(SNS)에 이 같이 밝혔다. 우체국 금융, 우편 등 주요 정부 서비스에 장애가 발생하면서 시민들의 불편도 이어지고 있다. 특히 우체국 전산 시스템이 마비되면서 우체국 택배와 금융 서비스 이용자들의 불만이 고조되고 있다.
27일 주말을 맞아 손주들이 놀러 와 마트에서 장을 보려 했던 현모 씨(64)는 우체국 체크카드 사용이 중단되면서 난감한 상황에 처했다. 현 씨는 “주거래 금융사가 우체국이라서 체크카드도 우체국 카드밖에 없는데 주말에 돈을 사용하지 못할 것 같다”고 하소연했다.
우체국 택배 무인 반납함을 이용하려던 박모 씨(40)는 발길을 돌렸다. 박 씨는 “월요일까지 택배로 대여한 제품을 반납해야 해서 일부러 출근 안 하는 주말에 무인택배함을 찾았는데 헛걸음을 했다”고 했다.
소셜네트워크서비스(SNS)에서도 이번 전산망 마비 사태에 대한 불편과 국가 전산 시스템에 대한 취약점을 개선해야 한다는 주장이 제기되고 있다.
우체국 우편을 이용하려던 A 씨는 “아침부터 제대로 혈압이 올랐다. 등기를 월요일까지 제출해야 하는 게 있는데 우체국 먹통이라 사정사정해서 연차 쓰고 서울에 대면 제출하러 가야 한다”고 했다.
B 씨는 “큰일이다. 우체국 서버가 터졌다는 데 어제 택배를 보냈다. 제품이 제대로 도착할지 걱정이다”고 했다.
각종 등초본 등 증명서류를 제공하는 무인민원발급기 작동 불능으로 시민들의 평범한 일상도 불편해졌다. 금융회사 대출을 위해 등본과 초본을 무인민원발급기에서 뽑으려던 한모 씨(42)는 “무인민원발급기가 작동하지 않아 난처해졌다. 정해진 기간 안에 대출 서류를 내야 하는데 걱정이다”라고 했다.
이번 사태로 법원 전자소송 포털, 인터넷등기소 등 일부 서비스도 ‘먹통’이 됐다. 이날 법원 전자소송 포털과 인터넷등기소 홈페이지에는 각각 ‘국정자원 화재로 인한 일부 서비스 불가’ 안내문이 공지됐다.
전자소송 포털은 대법원을 비롯한 각급 법원이 운영하는 온라인 소송 플랫폼으로 인터넷을 통해 소송 절차를 진행할 수 있는 시스템이다. 현재 이용 불가 서비스는 내·외국인 실명확인, 주민등록정보 등·초본 연계, 등록면허세 납부조회 등이다.
법원의 인터넷등기소에서도 부동산 열람·발급, 토지 이용계획 조회, 전자 신청 시 도로명 주소 검색 연계 등의 서비스를 이용할 수 없다.
국가 전산 시스템이 중앙 집중화돼 있는 현행 체계를 지적하는 글도 적지 않다. C 씨는 국가 전산망이 단일 센터(국가자원정보관리원)에 집중돼 있다. 물리적 사고 하나로 전체가 마비되는 문제가 발생했다“고 지적했다.
이번 화재로 중단된 정부 온라인 서비스는 총 70개인 것으로 나타났다. 행정안전부의 모바일 신분증과 국민신문고, 정부 24 등 시민들이 적극적으로 활용하는 필수 행정 서비스가 중단됐다.
문제는 복구 시점을 정부도 모른다는 것이다. 이재용 국가정보자원관리원장은 이날 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 가진 기자 브리핑에서 ”아직 열기가 빠지지 않아 복구 작업에 착수하지 못했고, 우체국 등 주요 서비스도 안전 점검 후 재가동 여부를 확인해야 해서 섣불리 (복구) 시점을 말하기 어려운 초기 단계“라고 했다.
행안부는 이날 ‘행정정보시스템 재난 위기관리 표준매뉴얼’에 따라 위기경보 수준을 ‘경계’에서 ‘심각’으로 격상하고 ‘위기상황대응본부’를 ‘중앙재난안전대책본부’로 전환 가동했다. 전산재난으로 중대본이 가동된 것은 이번이 처음이다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0