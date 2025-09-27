동아일보

“내 칼을 받아라” 한성백제문화제 열려

  • 동아일보
26일 서울 송파구 올림픽공원 88잔디마당에서 ‘제25회 한성백제문화제’가 열려 어린이 관람객들이 백제검을 이용해 놀이를 즐기고 있다. 이번 문화제에선 28일까지 판소리, 가요 공연 등 다양한 행사가 열릴 예정이다.

#올림픽공원 88잔디마당#한성백제문화제#백제검
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
