본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
“내 칼을 받아라” 한성백제문화제 열려
동아일보
입력
2025-09-27 01:40
2025년 9월 27일 01시 40분
신원건 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20250926/132475794/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
26일 서울 송파구 올림픽공원 88잔디마당에서 ‘제25회 한성백제문화제’가 열려 어린이 관람객들이 백제검을 이용해 놀이를 즐기고 있다. 이번 문화제에선 28일까지 판소리, 가요 공연 등 다양한 행사가 열릴 예정이다.
#올림픽공원 88잔디마당
#한성백제문화제
#백제검
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
[단독]‘산악 전설’ 메스너 “산악문화, 韓서 더 발전 기대”
美국방, 전세계 미군 장성 800명 전원 소집령
[오늘과 내일/이진한]혼란 부추기는 트럼프의 ‘타이레놀 자폐’ 연관설
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0