[속보]尹, 하얗게 센 머리에 야윈 모습…목소리도 작아져

특검이 기소한 공무집행방해 혐의 첫 공판
윤석열 전 대통령이 26일 특수공무집행방해 혐의 재판 첫 공판에 출석한 모습이 공개됐다.
재구속 뒤 재판 불출석하다 85일만에 법정에
서울중앙지법 형사합의35부(재판장 백대현)은 이날 오전 10시 15분 윤 전 대통령의 특수공무집행방해 혐의 등 사건의 1차 공판기일을 열었다.
이날 10시 16분경 법정에 모습을 드러낸 윤 전 대통령은 남색 정장 차림에 넥타이는 매지 않았다. 가슴에는 수용 번호 3617이 적힌 명찰을 달았다. 머리카락은 이전보다 짧게 자른 상태였으며, 머리카락 대부분이 하얗게 센 상태였다. 체구도 이전에 비해 완연히 작아진 모습이었다.
윤 전 대통령은 이름 등을 묻는 재판부의 질문에 거의 들리지 않을 정도의 작은 목소리로 답한 뒤 자리에 앉았다. 검사석 방향을 바라보거나 중간에 살짝씩 입을 다시는 모습도 포착됐다. 국민참여재판을 희망하지 않느냐는 재판장 질문에는 고개를 끄덕였다.
내란 우두머리 등 혐의로 서울중앙지법 형사합의25부(부장판사 지귀연)에서 재판을 받고 있는 윤 전 대통령은 재구속된 이후 건강상의 문제를 이유로 계속해서 불출석해왔다. 윤 전 대통령이 법정에 모습을 드러낸 것은 지난 7월 10일 재구속 된 이후 85일 만이다.
재판부는 전날 내란 특검의 재판 중계 신청을 일부 받아들여 26일 오전 10시 15분부터 서관 417호 대법정에서 진행되는 윤 전 대통령 특수공무집행 방해 첫 공판기일 중계를 허용하기로 결정했다. 공판을 처음부터 끝까지 촬영한 뒤 개인정보 등에 대한 비식별 조치를 거쳐 인터넷 등을 통해 공개하는 방식으로, 실시간 생중계는 아니다.
한편, 윤 전 대통령은 7월 10일 내란 특검이 청구한 구속영장이 발부되며 재구속됐다. 이어 7월 19일 비상계엄 선포 당시 국무위원의 계엄 심의·의결권을 침해하고 계엄선포문을 사후 작성, 폐기한 특수공무집행 방해, 직권남용 권리행사 방해, 허위공문서 작성·동행사 등 혐의로 내란 특검에 구속 기소됐다.
