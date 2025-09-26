40대 사망원인 자살이 1위, 암보다 많아… 42년만에 추월

1030 주사망원인서 40대로 번져
자살이 암을 제치고 40대 사망 원인 1위로 올라섰다. 관련 통계 집계를 시작한 1983년 이래 처음이다. 그간 10∼30대 주요 사망 원인이었던 자살이 경제를 떠받치는 ‘허리 세대’인 40대까지 번지는 모양새다. 지난해 자살로 인한 사망자 수는 13년 만에 최대로 집계됐다.
50대 사망원인은 암이 가장 많아
작년 자살 사망자 13년 만에 최대
통계청이 25일 발표한 ‘2024년 사망원인통계 결과’에 따르면 지난해 고의적 자해(자살) 사망자 수는 1만4872명으로 전년(1만3978명)보다 6.4% 증가했다. 자살자 수는 2년 연속 늘면서 2011년(1만5906명) 이후 가장 많았다.
인구 10만 명당 자살 사망자 수인 자살률은 29.1명으로 전년(27.3명) 대비 1.8명 늘었다. 성별로는 남자(41.8명)가 여자(16.6명)의 2.5배였다. 자살률 역시 2011년(31.7명) 이후 가장 높았다.
연령대별로는 10대, 20대, 30대, 40대에서 모두 자살이 사망 원인 1위를 차지했다. 특히 40대의 사망 원인 1위는 2000년대 들어선 이래 줄곧 암이었지만 지난해 처음으로 자살이 1위로 올라섰다. 지난해 40대 사망 원인 중 자살이 차지하는 비중은 26.0%로 암(24.5%)보다 컸다. 50대 이상에서는 암이 사망 원인 1위였다.
일반적으로 자살 동기는 정신적·육체적·경제적 문제가 꼽힌다. 정신적 동기가 크게 작용하는 젊은층과 달리 핵심 경제활동 계층인 40대의 자살 동기는 상대적으로 경제적인 요인이 크게 작용한 것으로 분석된다. 통계청 관계자는 “지난해 자살률이 역대 4위”라며 “특히 40대 사망 원인에서 자살이 처음으로 1위가 된 점을 주목해서 살펴보고 있다”고 했다.
경제협력개발기구(OECD) 기준 연령표준화 자살률도 한국(26.2명)이 OECD 회원국 가운데 가장 높았다. OECD 평균(10.8명)의 2.4배 수준이다. OECD 연령표준화 자살률은 국제 비교에 활용되는 지표로, OECD 기준인구를 바탕으로 연령 구조 차이를 제거한 후 집계한다.
지난해 자살률이 높아진 이유에 대해 보건복지부는 “전문가들은 생애 전환기에 중장년이 주로 겪는 실직·정년·채무·이혼 등 다양한 문제, 유명인의 자살과 이에 관한 자극적인 보도, 지역의 정신건강·자살 대응 인력 부족 등이 복합적으로 영향을 미쳤을 것”이라고 분석했다.
세종=김수현 기자 newsoo@donga.com
