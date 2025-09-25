42억 횡령 가수 출신 황정음에 징역 2년·집유 4년

가수 출신 배우 황정음 씨가 회삿돈 43억 원을 횡령한 혐의로 재판에 넘겨져 집행유예를 선고받았다.
제주지방법원 제2형사부(재판장 임재남 부장판사)는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 혐의로 기소된 황 씨에게 징역 2년에 집행유예 4년을 선고했다고 25일 밝혔다.
공소사실에 따르면 황 씨는 2022년 7월 11일 자신이 100% 지분을 가진 기획사 명의로 대출받은 자금 중 7억 원을 가지급금 명목으로 받아 가상화폐에 투자한 것을 시작으로, 총 10여 차례에 걸쳐 회삿돈 43억여 원을 횡령한 혐의를 받았다.
황 씨는 재판 과정에서 혐의를 모두 인정했고, 가지급금 형태로 꺼내 쓴 돈도 전액 변제했다. 지난달 21일 열린 결심공판에서 그는 “너무 열심히 살다 보니 세무 관리에 소홀했다”며 “반성하고 있다. 죄송하다”고 선처를 호소했다.
임 부장판사는 선고 이유에 대해 “회사 자금으로 투기성 투자를 해 피해액이 42억 원에 이른다. 죄책이 가볍지 않다”면서도 “다만 횡령으로 타인에게 직접적인 손해를 끼치지 않았고, 범행을 인정해 반성하는 점을 참작했다”고 밝혔다.
