해경 항공대 ‘저고도 위력 비행’으로 中어선 쫓아냈다

해경이 우리나라 해역을 침범해 조업하던 중국 어선 8척을 항공순찰기로 저고도 위력 비행하며 퇴거시켰다.
24일 서해지방해양경찰청에 따르면 서해해경청 무안 고정익항공대는 전날 오전 11시경 서해 해역을 순찰하다가 신안군 홍도 북서방 53해리 인근에서 조업 중인 중국의 타망 어선 8척을 포착했다.
항공대는 즉시 운항고도를 3000피트로 하강해 퇴거 작전에 돌입하면서 주변 해경 경비함과 불법 조업 정보를 공유했다.
하지만 경비함의 위치가 단속 지점으로부터 35해리가량 떨어져 있어 즉시 단속이 어려웠다.
이에 항공대는 항공기 운항고도를 1000피트, 즉 해상에서 300m 높이의 저고도로 운행해 어선 위를 날며 퇴거 명령 방송을 송출했다.
항공기 저고도 위력 비행과 퇴거 방송은 5분간 계속됐다. 이후 중국 어선들은 조업을 중단하고 항로를 변경해 대한민국 해역을 벗어났다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
