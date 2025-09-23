‘KT 소액결제’ 해킹범 “아파트 많은 곳 표적 삼아”

[커지는 해킹 불안]
‘KT 소액 결제’ 사건의 피의자가 “‘아파트가 많은 곳으로 가라’는 중국 윗선의 지시를 받았다”고 진술했다. 경찰은 사건 배후 인물과 관련해 대규모 조직의 개입 여부를 수사 중이다.
“소형 기지국 싣고 수도권 돌아다녀”
KT, 폐기 서버 ‘로그 백업’ 확인
22일 경기남부경찰청에 따르면 불법 소형 기지국(펨토셀)을 승합차에 싣고 수도권을 돌며 KT 가입자 정보를 빼낸 혐의를 받는 중국인 장모 씨(48)는 “(중국 윗선으로부터) ‘인구가 밀집한 곳으로 가라’ 등 지시를 받았다”며 “생활이 힘들어 500만 원을 받고 범행에 가담했다”고 주장했다. 또 피해가 경기 광명·부천·과천, 서울 금천·영등포·서초·동작, 인천 부평, 경기 고양시 일산동구 등으로 확산된 사실도 수사하고 있다.
한편 KT가 폐기했던 서버의 백업 자료가 확인되면서 소액 결제 사건과 해킹 의혹의 연관성 규명에도 관심이 쏠린다. 앞서 미국 보안 전문지 ‘프랙’은 8일 KT와 정부기관 시스템 등이 해킹됐다는 보고서를 발표했다. 당시 KT는 과학기술정보통신부에 ‘자체 조사 결과 침해 의혹이 없었다’고 보고한 뒤 경기 군포시와 서울 구로구 등의 서버를 예정보다 일찍 폐기해 은폐 의혹이 제기됐다.
22일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 박충권 국민의힘 의원이 KT로부터 받은 자료에 따르면 KT는 폐기 서버의 로그 기록(서버 활동을 기록한 데이터)이 백업돼 있음을 확인하고 이 데이터를 18일 민관합동조사단에 제출했다. 이에 따라 폐기한 서버의 해킹 여부뿐만 아니라 무단 소액결제 사건과의 연관성도 확인할 수 있을 것으로 전망된다. 일각에서는 KT가 폐기한 서버의 소재지에서 소액결제 피해가 집중된 점을 들어 두 사건이 연관됐다는 의혹을 제기하고 있다.
한편 개인정보보호위원회는 최근 롯데카드 고객정보 유출 의혹과 관련해 조사에 착수했다고 밝혔다.
수원=이경진 기자 lkj@donga.com
최지원 기자 jwchoi@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0